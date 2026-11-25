"Mi smo kao ulje i voda"
Prvi susret Peléa i Maradone izgledao je kao bajka, ali ubrzo je uslijedio hladni rat nogometnih legendi
Na današnji dan, prije šest godina, u 61. godini preminuo je legendarni argentinski nogometaš Diego Armando Maradona.
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Dva tjedna prije smrti operiran je zbog ugruška na mozgu, nakon čega je pušten na kućno liječenje. Preminuo je od zatajenja srca i akutnog plućnog edema.
Nakon njegove smrti pokrenut je kazneni postupak protiv članova medicinskog tima zbog sumnje na propuste i neodgovarajuću skrb tijekom kućnog liječenja. U završnom izlaganju tužitelj Patricio Ferrari zatražio je kazne od osam do 12 godina zatvora za troje optuženih zbog ubojstva s eventualnom namjerom te četiri do pet godina zatvora za još troje zdravstvenih djelatnika zbog ubojstva iz nehaja, dok za sedmog optuženika zatvorska kazna nije zatražena.
Autor Andrew Downie nedavno je izdao knjigu "Epic: The many lives of Pelé" u kojoj je opisao komplicirani odnos ove dvije nogometne legende - Peléa i Maradone.
Priča o odnosu Peléa i Diega Maradone počela je u travnju 1979. godine u Rio de Janeiru, nedugo nakon što je mladi Argentinac predvodio svoju reprezentaciju do finala Svjetskog juniorskog prvenstva. Susret je bio toliko željen da je novinar El Gráfica Guillermo Blanco mladog Maradonu, nakon utakmice protiv Huracána, praktički odveo u zračnu luku i ukrcao na let bez prethodnog dogovora.
U stanu u Copacabani dvojica nogometaša provela su oko sat vremena razgovarajući o nogometu i životu. Pelé je zasvirao gitaru, darovao Maradoni potpisane uspomene i uputio mu savjet koji je u retrospektivi zvučao gotovo proročki – da pazi na tijelo, redovito trenira i bude spreman na velik teret odgovornosti. Maradona je tada bio oduševljen i rekao da zna kako je Pelé nogometni bog, a sada ga vidi takvim i kao osobu, piše Guardian.
Prve pukotine i "Božja ruka"
Ipak, idila nije potrajala. Prvi ozbiljan raskol dogodio se na Svjetskom prvenstvu 1982., kada je Pelé u novinskoj kolumni doveo u pitanje Maradoninu zrelost i veličinu, a Maradona je ubrzo isključen u porazu Argentine od Brazila. Iako je isprva šutio, njegov se bijes rasplamsao nakon što je 1986. predvodio Argentinu do naslova svjetskog prvaka i kad su ga mnogi počeli smatrati nasljednikom nogometnog trona.
Pelé je tad počeo snažnije braniti vlastitu ostavštinu i dovoditi u pitanje usporedbe s Argentincem, dok je napetost dodatno rasla zbog povijesnog rivalstva Brazila i Argentine. Posebno su ga smetali načini na koje je Maradona kršio pravila i slavio takve poteze – ponajviše nazivanje pogotka rukom protiv Engleske "Božjom rukom", što je duboko vrijeđalo Peléova vjerska uvjerenja.
Njihov je odnos na kraju postao spoj divljenja, taštine i suprotnosti – što je sam Maradona najbolje sažeo riječima: "Mi smo kao ulje i voda."
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