U stanu u Copacabani dvojica nogometaša provela su oko sat vremena razgovarajući o nogometu i životu. Pelé je zasvirao gitaru, darovao Maradoni potpisane uspomene i uputio mu savjet koji je u retrospektivi zvučao gotovo proročki – da pazi na tijelo, redovito trenira i bude spreman na velik teret odgovornosti. Maradona je tada bio oduševljen i rekao da zna kako je Pelé nogometni bog, a sada ga vidi takvim i kao osobu, piše Guardian.