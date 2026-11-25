"To nije uopće ni na kakav način dobro ni pametno ni korisno za onog koji je to izrekao. Zato me to šokira, jer Plenković je pametan čovjek. Ali, do te razine doći u sferu apsolutne bahatosti, da možeš tako nešto izreći, umjesto da kaže da su svjesni problema, sistemske i sustavne korupcije koju nisu mogli riješiti. Njegova izjava je kao ona priča kad je HDZ osuđen kao organizirana mafijaška organizacija, pa su govorili da nemaju ništa s tim. Pa to je vaš sustav", poručio je.