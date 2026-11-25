"samo četiri ministra"
Čačić o Plenkoviću: "Iznenađuje me ta razina podcjenjivanja bilo kakve pameti prosječnog hrvatskog građanina"
Bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirao izjavu premijera da su "samo četiri" ministra u njegovoj Vladi otišli zbog problema sa zakonom.
Oglas
"Ta Plenkovićeva izjava je nešto što pokazuje potpuni nedostatak bilo kakvog kriterija, osjećaja za odgovornost. Iznenađuje me ta razina podcjenjivanja bilo kakve pameti prosječnog hrvatskog građanina. Nije istina da ljudi ne razlikuju licitiranje brojevima i suštinu. Ovdje se radi u suštini o jedno duboko dokazano korumpiranog sustava", rekao je i dodao da bi bez ikakvih problema i on nabrojao deset ministara.
"To nije uopće ni na kakav način dobro ni pametno ni korisno za onog koji je to izrekao. Zato me to šokira, jer Plenković je pametan čovjek. Ali, do te razine doći u sferu apsolutne bahatosti, da možeš tako nešto izreći, umjesto da kaže da su svjesni problema, sistemske i sustavne korupcije koju nisu mogli riješiti. Njegova izjava je kao ona priča kad je HDZ osuđen kao organizirana mafijaška organizacija, pa su govorili da nemaju ništa s tim. Pa to je vaš sustav", poručio je.
Kriminal i korupcija, kaže, ima ime i prezime, ali USKOK kao organizacija nije osnovana zbog kriminala s imenom i prezimenom, to i samo ime kaže, samo tu kraticu, poručio je, treba pročitati u cjelini.
Dodao je da se u svakoj pristojnoj zemlji daje ostavka i u jednoj velikoj aferi. "Ali, kad se ponavlja... Suština je da je to korumpirani i nesposobni sustav", naglasio je.
Do ovakve premijerove izjave, smatra, došli smo zbog toga što je hrvatsko društvo prihvatilo kao nešto što može i želi na čelu izvršne vlasti i svaki put to na izborima potvrđuje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas