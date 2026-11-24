OBRAĆANJE JAVNOSTI
Plenković o odlascima ministara zbog problema sa zakonom: Četiri. Ne 30. Ne deset. Jesmo to sad riješili?
Premijer Andrej Plenković obratio se medijima u Hrvatskom saboru.
"Ovo je 11. proračun koji predlažemo, mislim da je ambiciozan i da rješava pitanje solidarnosti hrvatskog društva u vremenima krize. Ostat će u okvirima tri posto jer odgovorno upravljamo javnim financijama. Brojke koje su važne za iduću godinu jest 2,1 posto rast, 2,9 posto deficit i 55,3 posto udio javnog duga u BDP-u. Koalicijski partneri se slažu."
Komentirao je i mogućnost financiranja filma o Vukovaru, za što je potrebno oko tri milijuna eura.
"Vidjet ćemo danas", kazao je pa se osvrnuo na komentare iz Srbije o neprihvaćanju nacrta rezolucije o Vukovaru, o kojoj će se raspravljati u Europskom parlamentu:
"Rezoluciju su predložili hrvatski zastupnici i mislim da bi za Srbiju bilo blagotvorno da ono što piše u nacrtu rezolucije, a usvojit će se u srijedu ili u četvrtak u Europskom parlamentu, provedu u praksi sve što. Sve je to dio katarze koju Srbija mora provesti, a nova vlast ima priliku za to. A koja je nova vlast još ne znamo."
Tomislav Sokol nije pozvan na Opći sabor HDZ-a, no premijer tvrdi da su to odlučila stranačka tijela.
"Potpuno nebitno pitanje za stranku."
"Nigdje se ne događa što i u Jankomiru"
Vršiteljica dužnosti ravnateljice bolnice Sveti Ivan u Jankomiru poručila je da problemi nisu samo u toj bolnici nego na razini cijele Hrvatske, ali premijer ni to nije htio komentirati.
"Ono što smo vidjeli da se dogodilo gospodinu Perišu, a drugdje se ne događa, kao i da je jedan pacijent pokušao samozapaljivanje, govori o problemu. Nitko ne govori da ne treba istražiti i druge bolnice. Da, problem je ako se nešto ne dogodi i ako se o tome ne obavijesti ministricu zdravstva. I sad, umjesto da se bavimo time, priča se o istrazi u drugim bolnicama. Odgovornost se želi ostaviti u drugi plan pričom o problemima u drugim bolnicama. Nigdje nisu ovakvi razmjeri problema."
Vijeće Europe je također potvrdilo probleme u drugim bolnicama.
"Sve treba provjeravati, ali nije bilo ovakve situacije. Zato postoji zdravstvena inspekcija."
"Koliko god se svi drugi trudili..."
Osvrnuo se i na izjave iz intervjua Novoj TV, gdje ga se suočilo s time da je desetak ministara otišlo zbog problema sa zakonom, što on negira i tvrdi da će dati ostavku ako ih netko nabroji.
"Otišlo ih je četiri - četiri. Reći ću vam koji su to - Gabrijela Žalac, Darko Horvat, Vili Beroš i Tomislav Tolušić. Koliko god se svi drugi trudili, nitko nije otišao zbog nečega vezanog uz ono što su radili kao ministri. Ako Boris Milošević bude osuđen za ono što mu se stavlja na teret, možete uhititi sve u Saboru. Zadaća svih u svim parlamentima i saborima je da se bore za svoje birače i svoju izbornu jedinicu. Svi zovu, ne znači da je to kršenje zakona i trgovina utjecajem. Ako bude kriv jer je dizao telefon i pitao je li neka firma prošla na natječaju... Good luck. Posao saborskog zastupnika je pitati ide li projekt u njihovom kraju. Četiri, ne 30. Četiri, ne deset. U deset godina. Samo četiri dok su bili ministri. Jesmo to sad riješili? Ne jer im je netko rekao da rade što su radili nego su to radili na svoju ruku", poručio je Andrej Plenković.
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