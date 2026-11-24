"Otišlo ih je četiri - četiri. Reći ću vam koji su to - Gabrijela Žalac, Darko Horvat, Vili Beroš i Tomislav Tolušić. Koliko god se svi drugi trudili, nitko nije otišao zbog nečega vezanog uz ono što su radili kao ministri. Ako Boris Milošević bude osuđen za ono što mu se stavlja na teret, možete uhititi sve u Saboru. Zadaća svih u svim parlamentima i saborima je da se bore za svoje birače i svoju izbornu jedinicu. Svi zovu, ne znači da je to kršenje zakona i trgovina utjecajem. Ako bude kriv jer je dizao telefon i pitao je li neka firma prošla na natječaju... Good luck. Posao saborskog zastupnika je pitati ide li projekt u njihovom kraju. Četiri, ne 30. Četiri, ne deset. U deset godina. Samo četiri dok su bili ministri. Jesmo to sad riješili? Ne jer im je netko rekao da rade što su radili nego su to radili na svoju ruku", poručio je Andrej Plenković.