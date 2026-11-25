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Dok nas trgovine ovih dana sa svih strana bombardiraju popustima za Crni petak, u Puli postoji mjesto na kojem su cijene još bolje – baš sve stoji nula eura. I to u dva prava gradska autobusa koji više ne prevoze putnike, nego stvarima daju priliku za novi život.

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Riječ je o projektu Diskontejner ReBus, koji je dva rashodovana gradska autobusa pretvorio u neobične stanice za besplatnu razmjenu predmeta.

Autobusi se nalaze u reciklažnom dvorištu Valmade, a funkcioniraju prema vrlo jednostavnom pravilu: Donesite ono što vam više ne treba ili uzmite nešto što bi vam moglo koristiti.

Nema blagajne, plaćanja ni obvezne kupnje.

U ReBusu se mogu pronaći različiti uporabni predmeti, od posuđa, knjiga i lampi do manjih kućanskih uređaja, igračaka i dječje opreme.

Važno je samo da su stvari koje donosite ispravne i da ih netko drugi može nastaviti koristiti.

Posebno je zanimljiv izgled autobusa, koji su oslikani poput diskontnih trgovina, s velikim natpisima i oznakama cijena.

No, umjesto popusta od 30 ili 50 posto, ovdje je sve besplatno.

Projekt je osmislila pulska komunalna tvrtka Pula Herculanea u suradnji sa Studijem Sonda i učenicima Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli.

U preuređenju autobusa sudjelovali su i učenici Industrijsko-obrtničke škole Pula, koji su pomogli u tehničkim radovima i postavljanju rasvjete.

Ideja je smanjiti količinu otpada i pokazati da predmeti koje više ne koristimo ne moraju nužno završiti u smeću.

A da je riječ o projektu koji je privukao pozornost, potvrđuju i nagrade.

ReBus je već osvojio tri zlata na Danima komunikacija, a sada je nominiran i za Veliku nagradu Hrvatskog dizajnerskog društva.

Dobitnik će biti proglašen 1. prosinca na otvorenju Izložbe hrvatskog dizajna 25/26 u Zagrebu.

ReBus je otvoren od ponedjeljka do subote, od 8 do 18 sati, na adresi Valmade 38 u Puli.

Ako vas put nanese u Pulu, možda vrijedi zaviriti u ove neobične autobuse.

Tko zna, možda baš ondje pronađete nešto što vam treba, a da ne potrošite ni cent.