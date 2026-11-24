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Voda ima ključnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka, no koliko je trebate piti svaki dan kako biste ostvarili zdravstvene koristi? Iako se individualne potrebe za hidratacijom razlikuju, troje kardiologa preporučuje oko 2,1 litru vode dnevno za žene i 3,1 litru za muškarce.

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Kako unos vode utječe na krvni tlak?

Stručnjaci ističu da je uravnotežena hidratacija važna jer unos vode može utjecati na krvni tlak na neočekivane načine.

Krv se najvećim dijelom sastoji od vode. Kada je organizam dehidriran, smanjuje se ukupni volumen krvi koja cirkulira tijelom. Zbog manje količine tekućine koja stvara pritisak na stijenke krvnih žila, krvni tlak može pasti, piše portal Health.

„Kada ste dehidrirani, volumen krvi se smanjuje”, objasnio je William Shutze, vaskularni kirurg iz ustanove Texas Vascular Associates.

„To može uzrokovati pad krvnog tlaka, osobito kada ustanete. Upravo zato dehidracija često izaziva omaglicu”, dodao je.

Međutim, reakcija organizma na taj proces može i povisiti krvni tlak. Kako bi nadoknadilo nedostatak tekućine, tijelo oslobađa hormone poput vazopresina, koji pomaže bubrezima zadržati vodu i sužava krvne žile, čime se povećava krvni tlak.

„Jedan od uzroka povišenog krvnog tlaka može biti dehidracija jer smanjuje volumen krvi i sužava krvne žile”, izjavio je za Health Ethan Korngold, glavni medicinski direktor Abbottova odjela za vaskularnu medicinu.

Ipak, ni s unosom vode ne treba pretjerivati. Prekomjerna hidratacija može povećati volumen krvi i povisiti krvni tlak.

Jedno manje istraživanje pokazalo je da je udvostručenje dnevnog unosa vode tijekom dva tjedna dovelo do blagog povećanja krvnog tlaka.

„Za većinu ljudi to nije razlog za veliku zabrinutost, ali prekomjerno nakupljanje tekućine i nagli porasti krvnog tlaka mogu biti opasni za starije osobe te ljude koji imaju zdravstvene probleme poput zatajenja srca, bolesti jetre ili bubrega”, upozorio je Korngold.

Optimalna hidratacija pomaže u izbjegavanju tih problema.

„Kada ste dobro hidrirani, vaše tijelo može održavati stabilan volumen krvi, a krvni tlak ostaje unutar normalnih vrijednosti”, objasnila je Tisa Saha, kardiologinja i osnivačica ustanove Precardion Heart Health.

Kako osigurati odgovarajući unos vode?

Stručnjaci su izdvojili nekoliko savjeta koji mogu pomoći u održavanju pravilne hidratacije i zdravog krvnog tlaka.

Prilagodite unos vode vlastitim potrebama

Iako preporuke stručnjaka predstavljaju dobru polaznu točku, količinu vode koju pijete možda ćete morati prilagoditi vlastitim potrebama.

„Vaše se potrebe mijenjaju ovisno o temperaturi, tjelesnoj aktivnosti, tjelesnoj građi i zdravstvenom stanju”, rekla je Saha za Health.

Ne zaboravite da vodu unosite i hranom

Stručnjaci preporučuju ukupan dnevni unos vode od približno 2,7 litara za žene i 3,7 litara za muškarce, što je u skladu s preporukama Američke kardiološke udruge.

Međutim, oko 20 posto te količine dobivamo iz hrane, dok ostatak trebamo unijeti pićem.

Voće i povrće osobito su dobri izvori vode.

Postupno povećavajte unos vode

Ako vam se preporučena količina vode čini prevelikom, Shutze savjetuje da počnete s manjim povećanjima.

Primjerice, možete početi s osam čaša vode dnevno, odnosno približno 1,9 litara, a zatim postupno prilagođavati unos svojim potrebama.

Pratite znakove dobre hidratacije

„Znakovi dobre hidratacije uključuju rijedak osjećaj žeđi, redovito mokrenje tijekom dana i svijetlu mokraću, boje slame”, objasnio je Shutze.

Ti pokazatelji mogu vam pomoći procijeniti unosite li dovoljno tekućine.

Zapamtite da je hidratacija samo jedan dio brige o krvnom tlaku

Stručnjaci naglašavaju da drugi čimbenici često imaju znatno veći utjecaj na krvni tlak od samog unosa vode.

„To je dobra navika, ali ne može zamijeniti važnije mjere: smanjenje unosa soli, više tjelesne aktivnosti, održavanje zdrave tjelesne težine, ograničavanje alkohola i uzimanje lijekova kada su potrebni”, zaključila je Saha.