"Kada je riječ o graničnim pitanjima, ako ne pronađemo rješenje koje je prihvatljivo i Crnoj Gori i Hrvatskoj, možemo se obratiti međunarodnom sudu ili međunarodnoj arbitraži. Nismo protiv takvog mehanizma", rekla je prošlog tjedna novinarima crnogorska ministrica europskih poslova Maida Gorčević.