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Hrvatska pojačava pritisak na Crnu Goru: Diplomati otkrivaju što je stvarni cilj Zagreba
Zagreb zahtijeva rješavanje spora oko strateški važnog poluotoka dok Crna Gora nastoji zaključiti pregovore o pristupanju Europskoj uniji do kraja godine, što izaziva strahovanja da bi taj spor mogao ugroziti njezine ambicije za članstvo.
Zagreb ima niz otvorenih pitanja koja datiraju iz ratova na prostoru bivše Jugoslavije devedesetih godina, a koja želi da Podgorica riješi prije ulaska u EU. Međutim, posljednjih je dana hrvatska vlada intenzivirala zahtjeve vezane uz dugogodišnji granični spor.
Što je stvarni cilj Hrvatske?
Diplomati tvrde da je stvarni cilj Hrvatske riješiti pitanje poluotoka Prevlake i okolnih teritorijalnih voda, pri čemu je jedan od njih ostale zahtjeve opisao kao "dimnu zavjesu".
Među ostalim otvorenim pitanjima, koja je Podgorica već djelomično riješila, nalaze se pronalazak posmrtnih ostataka ratnih zarobljenika, obeštećenje hrvatskih obitelji kojima je oduzeta imovina te povrat školskog broda ratne mornarice koji se nalazio u Crnoj Gori u trenutku raspada Jugoslavije 1991. godine.
"Kada je riječ o graničnim pitanjima, ako ne pronađemo rješenje koje je prihvatljivo i Crnoj Gori i Hrvatskoj, možemo se obratiti međunarodnom sudu ili međunarodnoj arbitraži. Nismo protiv takvog mehanizma", rekla je prošlog tjedna novinarima crnogorska ministrica europskih poslova Maida Gorčević.
Zagreb protiv međunarodne arbitraže
Zagreb se dosad protivio međunarodnoj arbitraži. Umjesto toga, želi da Podgorica prizna zaključke Badinterove komisije, koju je Europska zajednica osnovala 1991. godine radi davanja pravnih mišljenja o raspadu Jugoslavije.
Komisija je utvrdila načelo prema kojem bi granice između bivših jugoslavenskih republika nakon stjecanja neovisnosti trebale postati međunarodne granice. Hrvatska sada zahtijeva da Crna Gora formalno prizna postojeću kopnenu granicu.
Na kopnu je Prevlaka tek gotovo nenaseljeni pojas kamenjara. Međutim, njezin strateški položaj čini je ključnom za određivanje morske granice između dviju država, što ima posljedice za plovidbu, pristup Boki kotorskoj i potencijalno vrijedne podmorske rezerve nafte i plina.
Od 2002. godine dvije države mirno koegzistiraju na temelju privremenog sporazuma prema kojem Hrvatska kontrolira poluotok, a Crna Gora većinu okolnih voda.
Zagreb sada vrši pritisak na Podgoricu da se sporazum postigne do prosinca, upravo u trenutku kada Crna Gora pokušava zaključiti pregovore o pristupanju EU-u do kraja godine.
Hrvatska koristi svoje članstvo u EU-u
Crnoj Gori preostalo je još osam od ukupno 33 pregovaračka poglavlja koja treba privremeno zatvoriti. Na međuvladinoj konferenciji održanoj u četvrtak Podgorica se nadala zatvaranju najmanje četiriju poglavlja, no zbog protivljenja Hrvatske uspjela je zatvoriti samo dva.
Vrijeme za završetak pregovora do kraja godine toj zapadnobalkanskoj zemlji istječe. Za ostvarenje tog cilja vjerojatno bi bilo potrebno održati još jednu međuvladinu konferenciju prije kraja studenoga, a potom i završni sastanak u prosincu.
Crna Gora predvodnica je među kandidatkinjama za ulazak u EU i nada se da će do 2028. postati njegova 28. članica. Međutim, dvije zemlje u bilateralnim pregovorima nalaze se u izrazito neravnopravnom položaju, pri čemu Zagreb praktički drži ključeve europske budućnosti Podgorice.
Rizik da Crna Gora uđe u EU s izraženim protueuropskim raspoloženjem?
"Ako građani Crne Gore osjete da su pod pritiskom da učine teritorijalne ustupke, to će narušiti percepciju cjelokupnog procesa europskih integracija u javnosti. Postoji rizik da Crna Gora uđe u EU uz sve izraženije protueuropsko raspoloženje", rekao je drugi diplomat.
Njemačka je također, kroz takozvani Berlinski proces, pozvala Hrvatsku da ne dopusti da bilateralni sporovi ugroze pristupanje Crne Gore, osobito u trenutku kada EU proširenjem nastoji ojačati svoj utjecaj u neposrednom susjedstvu.
Međutim, granični spor postao je politički osjetljivo pitanje u Zagrebu, gdje vlada želi pokazati da štiti hrvatske interese, usred izvješća da razmatra raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora 2027. godine.
"Prije nego što Crna Gora zaključi pristupne pregovore s EU-om, želimo postići dogovor o kopnenoj granici. Ključno je utvrditi razumije li i priznaje li aktualna crnogorska vlada to temeljno načelo, koje je ključno za uređenje odnosa nakon 1991. godine", rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković zastupnicima ranije ovog mjeseca.
Politički interesi zasjenili tehnički napredak
I sama Hrvatska ima neriješen granični spor sa Slovenijom, što je nije spriječilo da 2013. godine postane najnovija članica Europske unije. Zagreb je potom 2017. odbacio odluku međunarodne arbitraže o tom sporu.
Europska komisija priopćila je da je Crna Gora ispunila mjerila za privremeno zatvaranje svih 33 pregovaračka poglavlja te da sada svih 27 država članica mora jednoglasno odobriti njihovo zatvaranje.
Kao i mnogo puta dosad u procesu proširenja Europske unije, politički su interesi zasjenili tehnički napredak.
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