Tajna savršenog čobanca
Jelo koje grije i tijelo i dušu: Recept za pravi slavonski čobanac
S dolaskom hladnih dana sve više nam odgovaraju topla, zasitna jela na žlicu, a malo koje može se mjeriti s pravim slavonskim čobancem. Bogat okus mesa, miris mljevene paprike i lagana ljutina čine ga jednim od omiljenih specijaliteta tradicionalne hrvatske kuhinje.
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Čobanac je ime dobio po čobanima, odnosno pastirima, koji su ga pripremali u kotlićima na otvorenoj vatri. Danas je nezaobilazan dio brojnih obiteljskih okupljanja, proslava i druženja, osobito u Slavoniji i Baranji.
Tajna dobrog čobanca krije se u kombinaciji nekoliko vrsta mesa, obilju luka, kvalitetnoj mljevenoj paprici i dugom kuhanju na laganoj vatri. Iako je posebno ukusan kada se priprema u kotliću, odličan čobanac možete skuhati i kod kuće, u običnom loncu.
Recept za slavonski čobanac
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme kuhanja: 2,5 do 3 sata
Količina: Za 6 do 8 osoba
Sastojci
- 500 g junećeg mesa
- 500 g svinjskog mesa
- 500 g mesa divljači (primjerice jelena ili divlje svinje)
- 700 g crvenog luka
- 4 češnja češnjaka
- 2 žlice svinjske masti
- 3 žlice slatke mljevene paprike
- 1 žličica ljute mljevene paprike (ili više, prema ukusu)
- 200 ml pasirane rajčice
- 200 ml crnog vina
- 2 lovorova lista
- 1 ljuta papričica
- Sol i papar prema ukusu
- Oko 2 litre vode
Priprema
- Luk sitno nasjeckajte i pirjajte na svinjskoj masti oko 20 minuta, dok potpuno ne omekša. Po potrebi dodajte malo vode.
- Dodajte nasjeckani češnjak, a zatim junetinu i divljač narezanu na kockice. Pirjajte desetak minuta pa dodajte svinjetinu.
- Maknite lonac nakratko s vatre, dodajte slatku i ljutu mljevenu papriku te dobro promiješajte. Tako ćete spriječiti da paprika zagori i postane gorka.
- Dodajte pasiranu rajčicu, lovorov list, ljutu papričicu, sol i papar. Zalijte vodom tako da prekrije meso.
- Kuhajte na laganoj vatri između dva i tri sata, uz povremeno protresanje lonca i dolijevanje vode prema potrebi.
- Otprilike pola sata prije kraja kuhanja dodajte crno vino. Nastavite kuhati dok meso ne postane potpuno mekano, a umak gust i bogat.
Tri tajne savršenog čobanca
- Ne štedite na luku. Dugim kuhanjem luk će se gotovo potpuno raspasti i prirodno zgusnuti čobanac, bez dodavanja brašna ili zaprške.
- Koristite kvalitetnu mljevenu papriku. Ona čobancu daje karakterističnu boju, miris i dubinu okusa.
- Ne požurujte kuhanje. Što se čobanac dulje kuha na laganoj vatri, to će meso biti mekše, a okusi bolje povezani.
Čobanac poslužite vruć, uz svježi domaći kruh, široke rezance ili domaće noklice. Ako vam nešto ostane za sutradan, tim bolje – poput mnogih jela na žlicu, čobanac je nakon podgrijavanja često još ukusniji.
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