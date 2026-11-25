stupovi zdravlja
Što je važnije za dugovječnost – zdrava prehrana ili tjelovježba? Nova analiza kaže da dvojbe nema
Zdrava prehrana i redovita tjelovježba univerzalno su prepoznate kao temeljni stupovi zdravog života.
No što je od toga dvoga važnije za cjelokupno zdravlje organizma? Kada biste morali odabrati samo jedno – a nemojte – što bi bilo korisnije: zdrava prehrana ili redovita tjelesna aktivnost?
Odgovor bi, prema opsežnom narativnom pregledu objavljenom u časopisu Mayo Clinic Proceedings, mogao biti pomalo iznenađujući.
„U svakom je slučaju tjelesna aktivnost ili kardiorespiratorna kondicija bila mnogo snažnije povezana s izgledima za dugovječnost“, kaže fiziolog vježbanja Glenn Gaesser sa Sveučilišta Arizona State.
Gaesser i njegov koautor Robert Sallis, liječnik sportske medicine iz Medicinskog centra Kaiser Permanente u Fontani u Kaliforniji, pregledali su desetke znanstvenih istraživanja i metaanaliza. Usporedili su povezanost kvalitete prehrane i tjelesne aktivnosti sa smrtnošću od svih uzroka, piše Science Alert.
Prema istraživačima, iako zdrava prehrana može znatno smanjiti rizik od smrti, povezanost tjelesne aktivnosti s dugovječnošću mnogo je snažnija prema svim promatranim pokazateljima.
Drugim riječima, tjelesna neaktivnost mnogo je snažnije povezana sa smrtnošću nego nekvalitetna prehrana.
„Otkrili smo da je rizik od smrti od svih uzroka kod osoba s najnekvalitetnijom prehranom ili najvećom konzumacijom ultraprerađene hrane, crvenog i prerađenog mesa, zaslađene hrane i pića te pržene hrane bio povećan između tri i 20 posto“, kaže Gaesser.
„Kod osobe koja ne vježba i gotovo cijeli dan provodi sjedeći rizik je bio veći između 46 i više od 163 posto.“
Loša prehrana, dakle, ne povećava rizik od smrti koliko izrazito sjedilački način života.
Jednako tako, promjene u razini tjelesne aktivnosti imaju, čini se, veći relativni učinak na zdravlje od promjena u prehrani.
Zdravi obrasci prehrane bili su povezani s četiri do 23 posto manjim rizikom od smrti u usporedbi s ljudima koji se nisu zdravo hranili, što svakako nije zanemarivo.
Međutim, to je znatno manje od 45 do 67 posto manjeg rizika od smrti zabilježenog kod ljudi koji su dnevno ostvarivali približno 11.000 do 16.000 koraka, u usporedbi s onima koji su činili između 2.000 i 5.000 koraka. Kod osoba s najboljom kardiorespiratornom kondicijom rizik je bio između 41 i 53 posto manji nego kod osoba s najlošijom kondicijom.
Zbog velike relativne važnosti tjelesne aktivnosti čak i male količine dodatnog kretanja mogu imati znatan učinak.
„Pitali smo se što bi se dogodilo kada bi osobe koje većinom sjede povećale broj dnevnih koraka za 2.000, što odgovara približno 1,6 kilometara i u skladu je s aktualnim javnozdravstvenim smjernicama“, kaže Gaesser.
„To je bilo povezano sa smanjenjem rizika od smrti od približno 25 do 50 posto.“
Kod izrazito neaktivnih ljudi povećanje dnevne tjelesne aktivnosti za samo pet do deset minuta bilo je povezano s 30 do 42 posto manjim rizikom od smrti.
Nasuprot tome, usvajanje zdravijih prehrambenih navika, poput udvostručavanja prosječnog američkog unosa voća i povrća s 2,5 na pet porcija dnevno, bilo bi povezano s 13 posto manjim rizikom od smrti. Povećanje konzumacije cjelovitih žitarica i prehrambenih vlakana na preporučene razine bilo bi povezano sa smanjenjem rizika između šest i 20 posto.
Istraživači ipak upozoravaju da je velik dio dokaza prikupljen promatračkim istraživanjima. Rezultati stoga ne mogu dokazati da tjelesna aktivnost izravno uzrokuje veće smanjenje rizika od smrti.
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