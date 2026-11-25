Međutim, to je znatno manje od 45 do 67 posto manjeg rizika od smrti zabilježenog kod ljudi koji su dnevno ostvarivali približno 11.000 do 16.000 koraka, u usporedbi s onima koji su činili između 2.000 i 5.000 koraka. Kod osoba s najboljom kardiorespiratornom kondicijom rizik je bio između 41 i 53 posto manji nego kod osoba s najlošijom kondicijom.