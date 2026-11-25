20.000 primjeraka
Prvi hrvatski satelit CroCube dobio svoju poštansku marku. Evo kako izgleda
Hrvatska pošta (HP) stavit će u optjecaj 27. studenog prigodnu poštansku marku s motivom prvoga hrvatskog satelita, CroCubea, nanosatelita veličine desetak centimetara nastalog iz želje da Hrvatska napravi svoj prvi stvarni korak u orbitu, priopćila je u srijedu Hrvatska pošta (HP).
Autorica marke je Alenka Lalić, dizajnerica iz Zagreba, a marka je nastala na temelju likovnog rada Eugena Dobrića te logotipa autorice Tanje Prlende Skenderije.
Nominalna vrijednost marke označena je slovnom oznakom B, što označava poštarinu za pismo mase do 50 grama u međunarodnom prometu. Marka je izdana u 20.000 primjeraka, a Hrvatska pošta tiskala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
Tekst popratnog letka napisala je Daniela Jović, voditeljica i pokretač misije CroCube, navodi HP.
Prvi hrvatski korak u orbitu
CroCube je nanosatelit veličine desetak centimetara nastao iz želje da Hrvatska napravi svoj prvi stvarni korak u orbitu i pokaže kako svemirske tehnologije nisu rezervirane samo za velike države i njihove svemirske agencije, stoji u objavi.
Uz Danielu Jović kao pokretača, nositelj projekta i vlasnik satelita je Društvo EVO, dok je tehnički partner na razvoju i izradi satelita češko-slovačka tvrtka Spacemanic.
Nakon nekoliko godina pripreme, CroCube je 21. prosinca 2024. lansiran raketom Falcon 9 iz Kalifornije.
Približavanje svemira djeci i mladima
CroCube od početka nije bio zamišljen samo kao tehnološki projekt, napominje se u objavi. Jedan od njegovih glavnih ciljeva bio je približiti svemir ljudima, posebno djeci i mladima, potaknuti interes za znanost i tehnologiju te pokazati da se i iz Hrvatske može stvarati i sudjelovati u svemirskim projektima.
Svojom kamerom CroCube je iz orbite donio vlastite poglede na Zemlju iz različitih dijelova svijeta, a njegov signal prate i primaju radioamateri diljem svijeta, povezujući ljude iz različitih zemalja zajedničkim interesom za svemir i radiokomunikacije.
U projekt su se uključili i mladi u Hrvatskoj, koji su slali svoje poruke, a CroCube ih je potom emitirao iz orbite natrag prema Zemlji.
U svemir ponio i uzorak meteorita Hrašćina
CroCube nosi sa sobom i uzorak meteorita Hrašćina povezujući tako komadić svemira koji je prije gotovo tri stoljeća pao na tlo Hrvatske s prvim hrvatskim satelitom koji smo stoljećima poslije poslali u orbitu, napominje se u objavi.
Misija je dobila niz domaćih i međunarodnih priznanja među kojima se ističe AIAA Rookie of the Year 2025 u okviru međunarodnog izbora Small Satellite Mission of the Year.
U rujnu 2026. CroCube je službeno evidentiran i u Registru objekata lansiranih u svemir Ujedinjenih naroda, uz Republiku Hrvatsku kao državu registracije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare