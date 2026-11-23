Nakon što popijete kavu, kofein brzo ulazi u krvotok i stiže do mozga, dok ga jetreni enzimi postupno razgrađuju i izbacuju iz tijela. Koliko će taj proces trajati ovisi o pojedincu i može potrajati od šest pa sve do 20 sati, pojasnila je za BBC dr. Marilyn Cornelis, izvanredna profesorica nutricionizma sa Sveučilišta Northwestern u Chicagu.