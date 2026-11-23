ne djeluje na sve jednako
Popodnevna kava nekima uništi san, a drugi nakon espressa spavaju "kao bebe". Zašto?
Svatko poznaje nekoga tko može popiti dupli espresso ili energetsko piće kasno navečer i bez problema zaspati sat vremena kasnije, dok drugima i popodnevna kava pokvari san. Razlog za takve razlike leži u načinu na koji organizam obrađuje kofein, najčešće korištenu psihoaktivnu tvar na svijetu.
Dnevno se popiju više od dvije milijarde šalica kave, a kofein se nalazi i u gaziranim pićima, energetskim napicima, čokoladi, žvakaćim gumama te sportskim dodacima. Stručnjaci ističu da kofein zapravo ne stvara dodatnu energiju, nego prikriva umor tako što blokira adenozin – tvar koja se tijekom dana nakuplja u mozgu i izaziva pospanost.
Do 20 sati u organizmu
Nakon što popijete kavu, kofein brzo ulazi u krvotok i stiže do mozga, dok ga jetreni enzimi postupno razgrađuju i izbacuju iz tijela. Koliko će taj proces trajati ovisi o pojedincu i može potrajati od šest pa sve do 20 sati, pojasnila je za BBC dr. Marilyn Cornelis, izvanredna profesorica nutricionizma sa Sveučilišta Northwestern u Chicagu.
"Moguće je popiti prvu šalicu kave i ne osjetiti učinak. No dva ili tri sata kasnije kofein je još uvijek u sustavu, pa druga šalica može prevagnuti i izazvati blagu nervozu", navodi Cornelis.
Brzina razgradnje u jetri povezana je s genom CYP1A2, a na nju donekle može utjecati i podrijetlo. Istraživanje objavljeno ove godine pokazalo je da Europljani i Južnoamerikanci u prosjeku brže razgrađuju kofein.
Što sve mijenja učinak kofeina?
Genetika nije jedini čimbenik. Pušenje, ali vjerojatno ne i vaping, može potaknuti jetru na bržu razgradnju kofeina, i to do 65 posto. Zato pušači često piju više kave, dok onima koji prestanu pušiti uobičajena šalica može odjednom djelovati znatno snažnije.
S druge strane, pojedini antibiotici, kontracepcijske pilule i drugi lijekovi na recept mogu usporiti taj proces i produljiti djelovanje kofeina. Slično se događa i u trudnoći, kada hormonske promjene usporavaju rad jetrenog enzima zaduženog za razgradnju.
Veliku ulogu ima i tolerancija. Kod redovitih konzumenata kave mozak se prilagođava pa učinak slabi, ali nakon nekoliko tjedana bez kofeina ta se prilagodba postupno poništava, zbog čega prva sljedeća kava može izazvati izraženiji nemir ili ubrzan rad srca.
Savjeti stručnjaka
Stručnjaci za spavanje često preporučuju izbjegavanje kofeina najmanje šest sati prije odlaska na počinak. Psihologinja i stručnjakinja za spavanje dr. Lindsay Browning ističe da kofein ne mora samo otežati uspavljivanje, nego može narušiti i samu kvalitetu sna. Ako netko ide spavati oko 22 sata, savjetuje da kofein izbjegava otprilike nakon 14 sati, ali napominje da nema strogog pravila koje bi odgovaralo svima.
Trudnicama se uobičajeno savjetuje da dnevni unos kofeina zadrže ispod 200 miligrama (otprilike dvije šalice filter kave) zbog povezanosti većeg unosa s manjom porođajnom težinom i drugim rizicima.
Za ostale odrasle osobe ključna riječ je umjerenost. Profesor nutricionizma Peter Rogers sa Sveučilišta u Bristolu podsjeća da je kofein relativno siguran, a prevelike količine brzo daju znak kroz nervozu i nelagodu. Ozbiljna predoziranja su rijetka i najčešće su povezana s koncentriranim pripravcima.
Za ljubitelje kave dobra je vijest da dugogodišnja istraživanja umjerenu konzumaciju povezuju s manjim rizikom od nekih bolesti i potencijalno nešto duljim životnim vijekom, iako se uzročno-posljedična veza ne može u potpunosti izolirati od drugih životnih navika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare