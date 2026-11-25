Rijeka Tattoo Expo
Najveći festival tetoviranja u regiji stiže u Kostrenu: Birat će se i najgora tetovaža
Festival tetoviranja 14. Rijeka Tattoo Expo će od 27. do 29. studenoga u Sportskoj dvorani Kostrena okupiti oko 120 tattoo artista iz Hrvatske i inozemstva, a svake godine ima i humanitarnu notu pa će se ove godine prikupljati donacije za liječenje Kostrenjanina Branka Gajića.
Iz organizacijskog tima festivala ističu kako će posjetitelji moći izbliza pratiti kako nastaju tetovaže, upoznati ljude čiji rad prate na društvenim mrežama i tetovirati se, a radove i proizvode predstavljat će brojni izlagači alternativne i nezavisne kreativne scene.
Rijeka Tattoo Expo najveći je festival tetoviranja u regiji i prva hrvatska tattoo konvencija, koja okuplja vrhunske umjetnike, ljubitelje tetovaža i alternativnu kulturu. Započeo je 2010. te s vremenom prerastao u nezaobilazan događaj na tattoo sceni, mjesto spajanja tradicije, inovacija i umjetničkog izraza, a sudjeluju domaći i međunarodni tattoo majstori, pierceri, izlagači i ljubitelji alternativne kulture.
Natjecanje za najbolju tetovažu festivala
Radovi će konkurirati za najbolje tetovaže u različitim stilovima, a među ovogodišnjim kategorijama su i tetovaže s pomorskim motivima, anime, realizam u boji te zajednički radovi dvaju ili više artista.
Svakoga dana bit će dodijeljena nagrada Best of Day, a pobjednici će posljednjeg dana festivala ući u završni izbor za Best of Show, najbolju tetovažu festivala.
Humanitarna akcija za Branka Gajića
Tijekom festivala prikupljat će se, u suradnji s Općinom Kostrena, donacije za liječenje i specijaliziranu rehabilitaciju u inozemstvu Kostrenjanina Branka Gajića, 35-godišnjaka, koji se gotovo tri godine bori za život i oporavak. On je u siječnju 2024. pronađen teško ozlijeđen te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu, u kojoj mu je utvrđena teška traumatska ozljeda glave.
Tombola će se održavati sva tri dana konvencije, a od donatora, poduzetnika, udruga, obrta i malih kućnih radinosti prikupljeno je više od 180 nagrada. Akciji su se pridružila i djeca iz Dječjeg vrtića Zlatna ribica i učenici Osnovne škole Kostrena te su izradili ukrasne predmete, koje će posjetitelji moći odabrati uz donaciju.
Birat će se i najgora tetovaža
Službeno otvorenje konvencije bit će u petak uz nastup Lumbrela Entertainmenta, kada će biti održan i Tattoo Roulette, crtački izazov u kojem artisti dobivaju tri riječi i deset minuta da ih povežu u motiv za tetovažu.
Istog dana će vlasnici tetovaža konkurirati za titulu najgore tetovaže, a nakon proglašenja će se druženje nastaviti uz glazbu koju će birati Selector Principal.
Radionice, panel-rasprave i glazbeni nastupi
Subota će početi pričama o zvončarima, kudlacima i štrigama, na dječjoj radionici "Narodne bajke u akciji", na kojoj će djeca sa spisateljicom Vesnom Kurilić istraživati narodne predaje i crtati motive za tetovaže.
Najavljeni su i panel-rasprava "Što čini dobru tetovažu kad zacijeli?", razgovori s artistima u programu Tattoo Chat, glazbeni bingo te nastupi Traumatic Artsa, The Cat Pawsa i Selector Principala.
Posjetitelji će svoja znanja o tetoviranju moći provjeriti u nedjelju na kvizu koji priprema Shtriga, a nastupit će plesna grupa Flame.
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