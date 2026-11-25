Tijekom festivala prikupljat će se, u suradnji s Općinom Kostrena, donacije za liječenje i specijaliziranu rehabilitaciju u inozemstvu Kostrenjanina Branka Gajića, 35-godišnjaka, koji se gotovo tri godine bori za život i oporavak. On je u siječnju 2024. pronađen teško ozlijeđen te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu, u kojoj mu je utvrđena teška traumatska ozljeda glave.