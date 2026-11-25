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Otac Meghan Markle službeno optužen za posjedovanje materijala sa zlostavljanjem djece
Thomas Markle, otac vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle, službeno je optužen u Los Angelesu po dvije točke optužnice za posjedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece.
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Prema optužnici, Markle je "svjesno posjedovao negative 35-milimetarskog filma sa seksualno eksplicitnim sadržajem koji uključuje djecu".
U optužnici se navodi da je na najmanje jednoj fotografiji bilo dijete koje još nije ušlo u pubertet i nije navršilo 12 godina, piše Sky News.
Markle bi se pred sudom u Kaliforniji trebao pojaviti tijekom sljedećih nekoliko tjedana, a trenutačno se nalazi u pritvoru na Floridi. Ako bude proglašen krivim, 82-godišnjaku prijeti do 20 godina zatvora po svakoj točki optužnice.
Američki savezni tužitelj Bill Essayli na društvenoj mreži X napisao je: "Markle se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova krivnja."
Markle će se u sljedećim tjednima moći očitovati o optužbama, a ranije je odbacio optužbe na svoj račun, nazvavši ih "bolesnim lažima".
Vlastima ga prijavio vlastiti sin
Agenti FBI-ja uhitili su ga 6. studenoga nakon što su zaplijenili veću količinu materijala iz dvaju skladišnih prostora u Los Angelesu koje je unajmljivao gotovo dva desetljeća.
Njegov sin Thomas Markle Jr. prošlog ga je mjeseca prijavio filipinskoj policiji i FBI-ju nakon što je među očevim stvarima u filipinskom gradu Cebu navodno pronašao nezakonite fotografije.
Markle je prvotno pušten na slobodu uz jamčevinu i određene uvjete, no nekoliko dana poslije ponovno je pritvoren jer je uklonio uređaj za elektronički nadzor.
Nakon psihijatrijskog vještačenja utvrđeno je da je sposoban sudjelovati u sudskom postupku.
Meghan duboko potresena optužbama
Meghan, koja se u kolovozu s princem Harryjem vratila u Veliku Britaniju, ranije je izjavila da je "duboko potresena" optužbama protiv svojeg oca.
Njih dvoje ne održavaju kontakt još od razdoblja uoči njezina vjenčanja 2018. godine.
Vojvotkinja je otkrila da joj je londonska policija 2019. godine poslala pismo u kojem su iznesene "zabrinjavajuće i uznemirujuće" optužbe, no dobila je uvjeravanja da se one istražuju.
Početkom ovog mjeseca princ Harry u Europskom parlamentu u Bruxellesu poručio je da djeca "zaslužuju osjećati se sigurno gdje god se nalazila", dok se vojvotkinja prvi put pojavila u javnosti nakon očeva uhićenja.
Meghan je odustala od govora uz supruga jer nije bila "emocionalno dovoljno snažna", piše Sky News
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