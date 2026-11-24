"KORVETA NA DNU MORA"
Zelenski poslao poruku Moskvi nakon što su Ukrajinci potopili simbol ruske pomorske moći
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je u ponedjeljak ukrajinsku operaciju u kojoj je kod obale Libije potopljen jedan od najmodernijih ruskih ratnih brodova, istaknuvši da je riječ o legitimnom odgovoru na rusku agresiju.
U večernjem obraćanju Zelenski je zahvalio ukrajinskim snagama na provedbi, kako je rekao, "iznimno složene operacije" u Sredozemnom moru te najavio nastavak pomorskih operacija protiv Rusije.
"Potpuno legitimna operacija protiv neprijateljskih brodova. Rusija je za potrebe rata koristila dva plovila – korvetu, jednu od najnovijih u ruskoj floti, i teretni brod koji je prevozio oružje. Više ga ne prevozi, a korveta je na dnu mora", rekao je Zelenski.
Istaknuo je da je operacija izvedena isključivo pomorskim dronovima ukrajinske proizvodnje, a zasluge za njezinu provedbu pripisao je Ukrajinskoj sigurnosnoj službi (SBU) i pripadnicima obrambenih snaga.
"Na ruske napade odgovaramo onako kako treba – na učinkovit način", poručio je, dodavši da će Rusiji bez tih brodova biti teže poticati sukobe i nestabilnost u toj regiji, piše Kyiv Post.
"Mir je moguć samo kroz snagu"
Ukrajinski ministar obrane Jevhen Hmara u ponedjeljak je u Berlinu branio operaciju, povezujući jačanje ukrajinskih vojnih sposobnosti s nastojanjima da se Moskvu dovede za pregovarački stol.
"Ukrajini je potreban mir. Međutim, vjerujemo da je mir moguć samo kroz snagu. Učinit ćemo sve da ruski režim dovedemo za pregovarački stol i postignemo dogovore i mir za Ukrajinu", rekao je Hmara.
Potopljen jedan od najmodernijih ruskih ratnih brodova
Ukrajinska sigurnosna služba potvrdila je u ponedjeljak odgovornost za napade u kojima je u libijskoj luci Bengazi potopljena ruska korveta Merkurij, dok je kod libijske obale pogođen teretni brod Angara, koji je pod zapadnim sankcijama.
Korveta Merkurij ušla je u službu 2023. godine, a godinu dana poslije pridružila se ruskoj sredozemnoj eskadri.
Vrijednost broda procjenjuje se na 350 milijuna dolara, a imao je i posebno simboličko značenje za ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji ga je isticao kao simbol rastuće ruske pomorske moći.
Prema ukrajinskim vlastima, Angara je služila za prijevoz oružja, no razmjeri štete na teretnom brodu zasad nisu poznati.
"Ukrajinske obrambene snage ponovno su pokazale da ruska vojna flota i njezine logističke mreže nemaju sigurnih ruta, čak ni daleko izvan Crnog mora", priopćio je SBU.
Moskva nije odmah potvrdila gubitak ratnog broda. Iz Kremlja su poručili da su primili na znanje izjavu Zelenskog, a novinare su za dodatne informacije uputili na rusko Ministarstvo obrane.
Udarac ruskim vojnim ambicijama u Africi
Potapanje korvete dogodilo se u trenutku kada Rusija nastoji učvrstiti svoju vojnu prisutnost u Libiji nakon pada režima dugogodišnjeg saveznika Bašara al-Asada u Siriji 2024. godine.
Libija je podijeljena od svrgavanja Moamera Gadafija 2011. godine. U Tripoliju djeluje međunarodno priznata vlada, dok su na istoku zemlje suparničke vlasti koje podupire vojni zapovjednik Kalifa Haftar.
Moskva već godinama pruža vojnu potporu Haftarovim snagama, koristeći prisutnost u Libiji za širenje utjecaja u sjevernoj Africi i na Sredozemlju.
Međunarodno priznata libijska vlada osudila je ukrajinsku operaciju i zatražila objašnjenje od Kijeva, istaknuvši da ni Rusija ni Ukrajina nemaju pravo širiti ratne sukobe na libijski teritorij.
Misija Ujedinjenih naroda u Libiji pozvala je na neovisnu istragu, dok Zelenski ustraje u tvrdnji da su oba broda bila legitimne vojne mete.
Zelenski: Rusija osjeća naš odgovor od Sibira do Libije
Operacija u Sredozemlju uslijedila je samo dan nakon napada dronovima na ruski teretni brod Sparta II u međunarodnim vodama Finskog zaljeva. Finske vlasti ocijenile su da iza napada vjerojatno stoji ukrajinska vojska.
Posljednji napadi dio su niza ukrajinskih operacija usmjerenih na ruske vojne i logističke ciljeve daleko izvan granica Ukrajine.
Govoreći u ponedjeljak pred Parlamentarnom skupštinom NATO-a u Berlinu, Zelenski je istaknuo sve veći geografski doseg ukrajinskih operacija.
"Danas Rusija osjeća naš odgovor od zapadnog Sibira, gdje gore njezine rafinerije, do obale Libije, gdje tonu njezini ratni brodovi", poručio je Zelenski.
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