VISOKA ALIMENTACIJA
Evo koliko će Schweinsteiger plaćati Ani Ivanović za uzdržavanje sinova
Bivši njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger morat će mjesečno izdvajati 45.000 eura za uzdržavanje trojice sinova koje ima s bivšom suprugom, srpskom tenisačicom Anom Ivanović, prenose srpski mediji pozivajući se na njemačke izvore.
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Prema tim navodima, sud na Mallorci donio je privremenu odluku kojom je alimentacija određena u iznosu od 15.000 eura mjesečno po djetetu, odnosno ukupno 540.000 eura godišnje.
Pri određivanju iznosa sud je uzeo u obzir prihode bivšeg nogometaša, ali i životni standard na koji su djeca navikla, uključujući troškove privatnih kuhara, dadilja i ostalog kućnog osoblja.
Prema pisanju medija, skrbništvo nad trojicom sinova pripalo je Ani Ivanović, koja će zadržati i kuću na Mallorci kupljenu prije početka veze sa Schweinsteigerom.
Koliko je Schweinsteigerovo bogatstvo
Par se upoznao 2014., a vjenčao dvije godine kasnije u Veneciji. Razlaz su službeno potvrdili u srpnju 2025., navodeći nepremostive razlike kao razlog prekida.
Bastian Schweinsteiger je nogometnu karijeru završio 2019. godine, no i dalje ostvaruje znatne prihode od sponzorskih ugovora i angažmana stručnog komentatora na njemačkoj televiziji ARD. Njegovo ukupno bogatstvo procjenjuje se na između 60 i 70 milijuna eura.
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