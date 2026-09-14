Dubrovački dnevnik navodi i da je, prema njihovim neslužbenim saznanjima, mogući razlog takvog postupanja i podmetanja požara – koji se mogao proširiti na znatno veću površinu i prouzročiti veću štetu – bilo razočaranje u ljubavi, piše Dubrovački dnevnik. Taj navod o motivu nije predstavljen kao službeno potvrđena činjenica.