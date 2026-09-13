ulazak u tešku zimu
"Pritisak na Putina konačno daje rezultate“: Europu sada čeka najteži test
Europu čeka vrlo teška zima, a europske zemlje morat će biti spremne na „stvarne poteškoće“ žele li nastaviti gospodarski pritisak na Rusiju i pružati potporu Ukrajini, upozorio je britanski savjetnik za nacionalnu sigurnost Jonathan Powell.
Powell je, u rijetkom javnom nastupu na konferenciji u Kijevu, poručio da zapadna strategija potpore Ukrajini i sankcija Moskvi daje rezultate te da europske države sada ne smiju „skinuti nogu s gasa“, prenosi BBC.
Njegova poruka dolazi u trenutku kada Rusija pojačava napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, dok se Europa istodobno suočava s manjkom energenata, niskim zalihama plina i posljedicama drastičnog smanjenja ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima.
„Bit će potrebne stvarne žrtve i poteškoće s naše strane. Morat ćemo to prihvatiti i nastaviti pružati gospodarsku, vojnu, političku i diplomatsku potporu Ukrajini“, rekao je Powell, prema BBC-ju.
London tvrdi da pritisak na Putina počinje djelovati
Powell smatra da učestala upozorenja Moskve na moguću eskalaciju ne treba promatrati kao dokaz neuspjeha zapadne strategije, nego kao pokazatelj da pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina počinje davati rezultate.
„Eskalacija o kojoj slušamo nije problem, nego znak uspjeha jer se pritisak koji vršimo na Putina konačno počinje isplaćivati“, rekao je britanski savjetnik.
Ocijenio je da je cilj sadašnje politike Zapada stvoriti dovoljno snažan vojni, politički i gospodarski pritisak kako bi Kremlj bio prisiljen na ozbiljne pregovore.
Powell je istodobno priznao da je situacija u Ukrajini teška. Zemlja se suočava s nedostatkom sustava protuzračne obrane Patriot, novim napadima na gospodarstvo i velikim proračunskim deficitom.
Ukrajinski ministar gospodarstva Oleksandr Kravčenko izjavio je, prema BBC-ju, da bi ruski napadi tijekom ove godine mogli prouzročiti oko 10 milijardi dolara štete na infrastrukturi i imovini. Zbog blokade ukrajinskih luka i pada izvoza žitarica očekuje se i pad ukrajinskog BDP-a od oko 1,5 posto.
Europa ulazi u zimu s problemom opskrbe plinom
Powellova upozorenja dolaze u trenutku kada se i sama Europska unija suočava s ozbiljnim energetskim rizicima.
Reuters je ovaj tjedan prenio upozorenje Europskog revizorskog suda da plan EU-a za potpuno napuštanje ruske nafte i plina počinje posustajati upravo uoči zime.
EU danas oko 12 posto uvoza plina i dalje dobiva iz Rusije, dok je prije početka ruske invazije na Ukrajinu taj udio iznosio oko 45 posto, navodi Reuters.
Plan Bruxellesa predviđa potpuno ukidanje uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina od 1. siječnja 2027. godine, no revizori upozoravaju da Unija ne ulaže dovoljno u alternativne izvore energije, mrežnu infrastrukturu i diversifikaciju opskrbe.
Dodatan problem predstavlja rat u Iranu, koji je poremetio globalno tržište energenata i otežao Europi punjenje skladišta.
Prema podacima koje prenosi Reuters, europska skladišta plina trenutačno su popunjena oko 67 posto, dok su u isto vrijeme prošle godine bila popunjena oko 80 posto.
Analitičari upozoravaju da bi takva situacija tijekom hladne zime mogla dovesti do naglog rasta cijena, što bi povećalo politički pritisak na europske vlade da ublaže sankcije Moskvi ili ponovno posegnu za ruskim energentima.
Powell, međutim, smatra da bi upravo to bila velika pogreška.
„Ne možemo dopustiti da se ova situacija pretvori u prednost za Putina“, rekao je.
"Ukrajina je već pobijedila“
Britanski savjetnik iznio je i znatno optimističniju procjenu od većine zapadnih dužnosnika, tvrdeći da je Ukrajina u političkom smislu „već pobijedila“.
Prema njegovim riječima, Putin više nije u stanju osvojiti cijelu Ukrajinu niti joj oduzeti mogućnost da sama odlučuje o svojoj budućnosti.
„Ovaj rat nije pitanje teritorija, nego prava Ukrajine da bude neovisna. Bez obzira na to osvoji li Putin još deset kilometara ili izgubi 40 kilometara, ovaj rat je već dobiven“, rekao je Powell.
Smatra da će postojanje „slobodne, neovisne i europske Ukrajine“ predstavljati dugoročan problem za Kremlj jer će i građani Rusije moći vidjeti alternativu Putinovu modelu.
Powell tvrdi i da se promijenio odnos američkog predsjednika Donalda Trumpa prema ratu.
„On vidi da Ukrajina stoji bolje i zato više ne naginje Putinu na način na koji je to prije činio. Mislim da je to vrlo velika prednost“, rekao je.
Prema Powellu, više nije aktualna ni ideja da bi se Ukrajina, u sklopu eventualnog sporazuma, unaprijed morala odreći teritorija koje Rusija nije uspjela zauzeti.
„Takozvani kompromis iz Anchoragea definitivno je mrtav. Možemo prestati brinuti o tome“, rekao je, misleći na ranije razgovore Trumpa i Putina na Aljasci.
"Treba razgovarati i s teroristom“
Iako je Putina nazvao „teroristom“, Powell smatra da Zapad mora nastaviti komunikaciju s Moskvom kako bi se izbjegle pogrešne procjene i nekontrolirana eskalacija.
„Ne želimo pogrešnu procjenu, odnosno da oni ne razumiju gdje su naše crvene linije. Zato mislim da je važno što je i CIA otišla u Moskvu“, rekao je.
Powell, koji je sudjelovao u pregovorima koji su doveli do Sporazuma na Veliki petak u Sjevernoj Irskoj, podsjetio je da je napisao knjigu „Razgovori s teroristima“.
„Svakako bih bio za to da razgovaramo i s ovim teroristom kako bismo održali komunikaciju“, rekao je.
Ipak, nije želio prognozirati kada bi rat mogao završiti, ocijenivši takva nagađanja besmislenima.
„Kad to najmanje budemo očekivali, Putin će biti spreman pregovarati. Sve se svodi na to da ga natjeramo da bude ozbiljan u tim pregovorima. Mislim da ta strategija počinje funkcionirati“, zaključio je Powell, prenosi BBC.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare