diplomatski pomak?
Trump objavio važnu vijest: Pristali su i Rusi i Ukrajinci!
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Ukrajina i Rusija postigle dogovor prema kojemu neće napadati energetske ciljeve druge strane.
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Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio da su se dvije zemlje složile obustaviti napade na energetske objekte.
"Ukrajina je pristala da neće napadati ruske energetske ciljeve. Rusija je pristala učiniti isto!", objavio je Trump.
Dodao je da je za rast cijene dizela na svjetskom tržištu uglavnom odgovoran rat između Rusije i Ukrajine, a ne rat u Iranu.
"Rast cijene dizela u svijetu uglavnom je uzrokovan ratom Rusije i Ukrajine, a ne Iranom", napisao je Trump.
Njegova objava uslijedila je nakon što je u nedjelju pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane napadati ruske rafinerije dizela. Trump tvrdi da takvi napadi pridonose globalnoj nestašici goriva.
"Zelenski mora učiniti jednu stvar. Mora prestati napadati ruske rafinerije dizela", rekao je Trump novinarima tijekom posjeta Irskoj. "Neka napada ciljeve, ali ne dizel, jer uzrokuje nestašicu dizela."
Trump je rekao i da je Washington o tome izravno razgovarao sa Zelenskim te da Ukrajina ima "mnogo drugih ciljeva" koje može napadati bez udara na rafinerije.
Prosječna cijena galona dizela u SAD-u u ponedjeljak ujutro dosegnula je 6,23 dolara, što je najviša zabilježena cijena, prema podacima američkog autokluba AAA.
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