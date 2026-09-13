Strah zavladao među strancima u Njemačkoj: “Spakirajmo kofere dok nije kasno!”

Iako voli svoj kvart, Omer priznaje da ima dvojbi oko migracijske politike: „Ulica Sonnenallee sa svim onim Arapima… to je čak i za mene previše.“ Ipak, za AfD nikada ne bi glasao: „Mržnja koju šire je nepodnošljiva. Ako AfD ovdje i u ostatku zemlje postane još jači i dođe na vlast, sa suprugom i djecom odselit ću se u Tursku, iako zapravo ne želimo otići.“