Plenković nakon sjednice poručio: "U Našicama i Raši nema nikakvog razloga za zabrinutost"

Naveo je i da njemu ta analiza nije poznata te ne zna o čemu se tu točno radi. "Za potrebe koga je napravljena? Ako ne znamo za čije potrebe onda ne znamo niti njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka koje je naručio Uskok - o tome odlučuje DORH da li će je objavljivati ili ne", rekao je.