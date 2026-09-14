Profesor za N1: Ovo predstavlja najveću prijetnju saudijskom režimu

"Nije izvjesno da će biti pod kontrolom ovih snaga u dugoročnom, pa čak ni srednjoročnom periodu. Jer, prijetnja je onda izuzetno velika, a imamo i ozbiljan problem za tu regionalnu silu, za Saudijsku Arabiju, koja će morati naći način da povrati kontrolu i na neki način osigura Bab el-Mandeb i protok kroz Crveno more. Međutim, puno toga se otvorilo, neke stvari koje su neočekivane, da Iran i UAE posljednjih dana vrlo ozbiljno razgovaraju o ozbiljnoj suradnji, ne samo o Hormuzu, nego i ovoj slučaju Jemena", rekao je i dodao da je moguće da je to neki odgovor Saudijskoj Arabiji.