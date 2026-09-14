Admir Mulaosmanović
Profesor za N1: Ovo predstavlja najveću prijetnju saudijskom režimu
Admir Mulaosmanović, profesor međunarodnih odnosa iz Aurora fondacije, javio se iz Sarajeva u N1 Studio uživo gdje je s našom Hanan Nanić komentirao stanje na Bliskom istoku.
Komentirajući što znači zauzimanje grada Mokka, zašto je važan otok Mayun i kontroliraju li Huti tjesnac Bab el-Mandeb, Mulaosmanović je rekao:
"Čini se da kontroliraju tjesnac. Ova akcija koju su poduzeli, zauzimanje Mokke i otoka, pokazatelj u da i dalje posjeduju vrlo odlučnu volju, ali i vojnu snagu da se suprotstave svemu onome što smatraju vlastitom prijetnjom, ali i onome što jest prijetnja - islamskom režimu u Iranu".
Dodao je da znamo da tu postoji određena vrsta ozbiljne koordinacije između Huta i Teherana. "Ovo je u nekom strateškom smislu značajna točka, čitali smo u medijima da oni s kontrolom ovog otoka imaju na puškometu sve u okruženju. Drugo, kao da su pokazali jednu izuzetnu ranjivost saudijskog režima i saudijske vojske. Ovo što se dogodilo predstavlja najveću prijetnju saudijskom režimu i Riyadu kao takvom", poručio je.
Dodao je da smo u medijima čitali i da saudijska vojska provodi veliku mobilizaciju, regrupiranje vojnih snaga i potencijala, a u prethodnih dan-dva tamošnji princ je imao dramatične pozive, iz Washingtona, Islamabadu...
"Ovo što su Huti napravili je vrlo ozbiljan potez i on stavlja saudijski režim u jednu tešku situaciju i suočava ih s nekim odlukama koje će morati donijeti - da li je to neka ozbiljnija vojne intervencije ili odustajanje od nekih stvari koje su pokrenuli posljednja dva mjeseca. Huti u tom pogledu pokazuju i vojnu snagu, istina limitiranu, ali dobrim taktičkim potezima koje poduzimaju", pojasnio je.
Mulaosmanović je komentirao koje bi mogle biti posljedice ukoliko Huti zadrže kontrolu nad Bab el-Mandebom, koji će biti drugi važan prolaz pod kontrolom članice "Osovine otpora", i što će to značiti za opskrbu energentima.
"Nije izvjesno da će biti pod kontrolom ovih snaga u dugoročnom, pa čak ni srednjoročnom periodu. Jer, prijetnja je onda izuzetno velika, a imamo i ozbiljan problem za tu regionalnu silu, za Saudijsku Arabiju, koja će morati naći način da povrati kontrolu i na neki način osigura Bab el-Mandeb i protok kroz Crveno more. Međutim, puno toga se otvorilo, neke stvari koje su neočekivane, da Iran i UAE posljednjih dana vrlo ozbiljno razgovaraju o ozbiljnoj suradnji, ne samo o Hormuzu, nego i ovoj slučaju Jemena", rekao je i dodao da je moguće da je to neki odgovor Saudijskoj Arabiji.
Kaže da svjedočimo velikom broju promjena, kao i nekim potezima za koje ne možemo reći da su logični u kontekstu povijesti. Vjeruje da će se u tjesnacu Bab le-Mandeb "vrlo brzo" vidjeti neka akcija koja će povratiti pozicije. No, nije siguran da nećemo svjedočiti rastu cijena, i u Zagrebu, i u Sarajevu i diljem svijeta.
Proteklog vikenda je u New Delhiju održan samit zemalja BRICS-a. "Izazovno je što tiče BRICS-a, ali zasad mi se čini da "hendlaju" pozitivno čitavu tu situaciju. Koliko će to moći trajati, veliko je pitanje. Ključna je stvar da se unutar tektonskih ozbiljnih promjena kojima svjedočimo događaju se razni procesi na srednjem ili nižem nivou koji su dinamičniji, ali ne mogu dosegnuti tu razinu utjecaja na globalnom planu", poručio je.
Te zemlje srednje ili niže razine, kaže, pokušavaju pronaći svoje mjesto u ovom svijetu koji se mijenja. Podsjeća da postoje tenzije unutar brojnih saveza. No, ističe, BRICS je zadnjih godina privukao i Saudijsku Arabiju, i UAE, i Tursku, što govori, dodaje, da se radi o alternativi koja sad trenutno jest pod opterećenjem, ali uspijevaju to držati pod određenom kontrolom.
"Svijet se mijenja dramatično i silovito, mnogi pokušavaju vidjeti što se događa i na osnovu toga pozicionirati se u ono što nastaje. A znamo da jedan takav proces nosi puno problema, dok ne dođe do nekog smirivanja", navodi.
Na kraju je komentirao i Izrael, rat u Gazi, napade na Libanon te kako "kotira" Izrael u domaćoj i svjetskoj javnosti. Mulaosmanović kaže da se u zadnje vrijeme puno toga promijenilo i da je cijeli narativ o Izraelu kao demokraciji koja će "donijeti svjetlo" propao.
"To je bio napuhani narativ, ali ovo sada što se događalo u Gazi, Libanonu, Siriji i Iranu, način na koji se Tel Aviv odnosio prema tome, divljaštvo u Gazi, ispuhao je čitavu tu priču o Izraelu kao o nekom slobodarskom političkom entitetu", rekao je.
No, ističe da je Netanyahu, bez obzira na sve što ga prati posljednjih 15 godina, ostao na vlasti, dominantno odlučuje o tome što se događa na tom području, te ima utjecaj na politiku SAD-a.
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