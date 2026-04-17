Pronađeno tijelo muškarca u rijeci Kupi

Ivica Galovic/PIXSELL

U rijeci Kupi u četvrtak popodne uočeno je tijelo nepoznatog muškarca, a identitet i uzrok smrti se utvrđuje obdukcijom, izvijestila je u petak primorsko-goranska policija.

Podijeli

Oglas

Slovenska policija javila je oko 15 sati policijskim službenicima Policijske postaje Delnice da se u Kupi, na hrvatskoj strani, kod mjesta Gusti Laz nalazi tijelo nepoznatog muškarca.

Tijelo su na obalu izvadili pripadnici HGSS-a, te je na mjestu događaja proveden očevid.

S ciljem utvrđivanja svih okolnosti stradavanja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti i identiteta osobe.