istraga u tijeku
Pronađeno tijelo muškarca u rijeci Kupi
U rijeci Kupi u četvrtak popodne uočeno je tijelo nepoznatog muškarca, a identitet i uzrok smrti se utvrđuje obdukcijom, izvijestila je u petak primorsko-goranska policija.
Slovenska policija javila je oko 15 sati policijskim službenicima Policijske postaje Delnice da se u Kupi, na hrvatskoj strani, kod mjesta Gusti Laz nalazi tijelo nepoznatog muškarca.
Tijelo su na obalu izvadili pripadnici HGSS-a, te je na mjestu događaja proveden očevid.
S ciljem utvrđivanja svih okolnosti stradavanja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti i identiteta osobe.
