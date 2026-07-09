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PODRUČJE VALDEBEKA

Pucnjava u Puli: Upucan muškarac, policija traga za počiniteljem

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N1 Info
|
09. srp. 2026. 22:08
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puz
PU zagrebačka

Muškarac je propucan iz vatrenog oružja poslijepodne na području Valdebeka u Puli, objavila je PU istarska.

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Dodali su kako je muškarac prevezen u pulsku bolnicu, obrada je u tijeku i težina ozljeda zasad nije poznata.

"Policijski službenici poduzimaju intenzivne mjere traganja za počiniteljem", navode iz policije.

Teme
policija potraga pucnjava pula

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