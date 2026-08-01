Oglas

stavljen pod kontrolu

Požar u katedrali na Crvenom trgu u Moskvi

author
Hina
|
01. kol. 2026. 07:57
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Moskva
X

Požar je izbio u katedrali sv. Vasilija Blaženog na Crvenom trgu u Moskvi tijekom noći na subotu, ali je brzo stavljen pod kontrolu, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS.

Oglas

Uzrok požara u ovoj pravoslavnoj crkvi, simbolu ruske prijestolnice sa svojim šarenim kupolama koje se uzdižu iznad zidina Kremlja, nije naveden.

Kasnije je javljeno da je požar ugašen.

Pozivajući se na hitne službe, TASS je naveo da je požar izbio u uredu upravitelja katedrale te da je izgorjelo 10 četvornih metara.

Po prvim informacijama, nema žrtava, dodao je isti izvor, precizirajući da je na mjesto događaja raspoređeno 10 vatrogasnih vozila.

Katedrala sv. Vasilija, čudo arhitekture izgrađeno sredinom 16. stoljeća, stavljena je 1990. godine uz Kremlj i Crveni trg na popis Svjetske baštine UNESCO-a.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
crveni trg moskva požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ