Požar u katedrali na Crvenom trgu u Moskvi

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Požar je izbio u katedrali sv. Vasilija Blaženog na Crvenom trgu u Moskvi tijekom noći na subotu, ali je brzo stavljen pod kontrolu, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS.

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Uzrok požara u ovoj pravoslavnoj crkvi, simbolu ruske prijestolnice sa svojim šarenim kupolama koje se uzdižu iznad zidina Kremlja, nije naveden.

Kasnije je javljeno da je požar ugašen.

Pozivajući se na hitne službe, TASS je naveo da je požar izbio u uredu upravitelja katedrale te da je izgorjelo 10 četvornih metara.

Po prvim informacijama, nema žrtava, dodao je isti izvor, precizirajući da je na mjesto događaja raspoređeno 10 vatrogasnih vozila.

Katedrala sv. Vasilija, čudo arhitekture izgrađeno sredinom 16. stoljeća, stavljena je 1990. godine uz Kremlj i Crveni trg na popis Svjetske baštine UNESCO-a.