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agresivniji vojni blok

Sjeverna Koreja optužila NATO: Pripremaju se za rat

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Hina
|
01. kol. 2026. 08:02
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NATO Secretary-General Mark Rutte speaks at the Reagan Presidential Foundation and Institute in Washington, DC on April 9, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
AFP/MANDEL NGAN

Sjeverna Koreja optužila je u subotu NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo diljem Europe, rekavši da planovi saveza pokazuju da postaje agresivniji vojni blok, prenosi Reuters.

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U komentaru koji je prenio državni medij KCNA, Sjeverna Koreja kritizirala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za opskrbu gorivom za koji je rekla da će povezati mrežu goriva od otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novijim državama članicama u istočnoj i sjevernoj Europi.

Komentar KCNA-e nije ponudio dokaze za svoje tvrdnje da je projekt osmišljen u svrhu podrške za moguće sukobe izvan Europe. NATO je izjavio da jača odvraćanje i obranu nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. 

Sjeverna Koreja osudila je vojnu suradnju između Sjedinjenih Država, Južne Koreje i drugih zemalja, uključujući članice NATO-a.

Sjeverna Koreja i Rusija produbile su vojne veze od potpisivanja sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu u lipnju 2024. koji uključuje obvezu međusobne obrane.

Pjongjang je poslao otprilike 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju 2024. kako bi pomogao ruskim snagama u odbijanju velikog upada ukrajinskih snaga.

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Teme
nato sjeverna koreja

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