tragedija kod bohinja
Otac poginuo nakon pada u provaliju, teško ozlijeđeno i sedmogodišnje dijete
Četrdesetčetverogodišnjak je poginuo, a sedmogodišnje dijete je teže ozlijeđeno u subotu u nesreći kod slapa Savica na slovenskom Bohinju, objavila je u nedjelju kranjska policija.
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Oboje su pali u provaliju, pri čemu je muškarac preminuo na licu mjesta, a dijete je helikopterom prevezeno u bolnicu u Ljubljani.
Prema policiji u Kranju, vlasti su oko 18 sati u subotu obaviještene o nesreći na području slapa Savice u općini Bohinj.
Preliminarne informacije upućuju na to da je četveročlana obitelj stranih državljana posjetila slap te je vraćajući se zastala na području za odmor sa stolovima i klupama.
Sedmogodišnje dijete je tada odlutalo, a nedugo zatim su se čuli njegovi krici. Četrdesetčetverogodišnjak je odmah potom krenuo u smjeru vriska te pao u provaliju.
Pronađen je u koritu rijeke Savice tijekom operacije spašavanja, no podlegao je teškim ozljedama.
Teško ozlijeđeno dijete, koje je isto palo u provaliju, također je pronađeno u koritu rijeke. Dijete je Zrakoplovna jedinica policije helikopterom prevezla do Sveučilišnog kliničkog centra u Ljubljani. Operaciju spašavanja su izveli pripadnici Gorske službe spašavanja Bohinj te dežuran tim spasioca iz Brnika.
Kada se prikupe potrebne informacije, policija će svoje nalaze prenijeti nadležnom okružnom tužiteljstvu.
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