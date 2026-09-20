"Istinski uključivo društvo nije samo pitanje zakona, prepreke dižemo i u srcima"

"Istinski uključivo društvo postat ćemo tek onda kad prestanemo samo govoriti o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednom društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje 'stupanj civiliziranosti jednoga naroda'", zaključio je Hranić.