Što će biti s 'Ćacilendom' nakon Vučićeve ostavke?

Na neočekivano provokativno novinarsko pitanje "kako ide pakiranje" te hoće li kada bude odlazio iz zgrade Predsjedništva ponijeti samo knjige ili će ipak njegovim odlaskom biti sklonjen i "Ćacilend", šatori i "kriminalci koji stoje pod prozorom", Vučić je, premda vidno iznerviran, odgovorio: "Držat ću se kao predsjednik, tako ću vam odgovarati, a drugačije ću od 28. rujna."