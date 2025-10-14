Oglas

Šef staračkog doma u Zagrebu pljačkao korisnice, podizao novac s njihovih kartica

Hina
14. lis. 2025. 12:16
bankomat
Pixabay / ilustracija

Zagrebačka policija prijavila je 34-godišnjeg ravnatelja staračkog doma u Zagrebu kojega tereti da je s računa dvije korisnice doma podigao preko 7000 eura.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) izvijestila je da 34-godišnjaka sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti.

U policiji kažu da je 34-godišnjak u prosincu 2023., raspolažući bankovnom karticom i PIN brojem pokojne korisnice doma, nekoliko dana nakon njene smrti podigao s njenog računa na bankomatu 1400 eura, a potom novac potrošio za svoje potrebe.

Uz to, sumnja se da je u rujnu ove godine od 83-godišnjne korisnice doma zatražio da mu preda mobitel navodeći da će ga spremiti u sef, dok je od njezine obitelji zatražio lozinku za pristup mobitelu, navodeći to kao uobičajenu praksu u slučaju starijih osoba i pretpostavke njihovog slabog pamćenja.

Nakon što su članovi obitelji, ne sumnjajući u njegove namjere, priopćili osumnjičenom lozinku on je putem internet bankarstva s njenog bankovnog računa prebacio 5800 eura na svoj račun.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

