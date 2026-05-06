SLIJETANJE S CESTE
Teška prometna nesreća na autocesti A1: Poginule dvije osobe, jedna ozlijeđena
N1 Info
|
06. svi. 2026. 15:15>
15:59
|
0komentara
U nesreći koja se oko 13:50 sati dogodila na autocesti A1 poginule su dvije osobe, a jedna je ozlijeđena i helikopterom hitno prevezena u bolnicu.
Oglas
Policija je izvijestila kako se nesreća dogodila na 58. kilometru autoceste A1 u smjeru juga nakon odmorišta Vukova Gorica, prenosi Dnevnik.hr.
Osobni automobil sletio je s prometnice, a pritom su dvije osobe smrtno stradale dok je jedna ozlijeđena.
Promet se odvijao po dvije prometne trake uz ograničenje brzine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas