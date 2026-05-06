Teška prometna nesreća na autocesti A1: Poginule dvije osobe, jedna ozlijeđena

U nesreći koja se oko 13:50 sati dogodila na autocesti A1 poginule su dvije osobe, a jedna je ozlijeđena i helikopterom hitno prevezena u bolnicu.

Policija je izvijestila kako se nesreća dogodila na 58. kilometru autoceste A1 u smjeru juga nakon odmorišta Vukova Gorica, prenosi Dnevnik.hr.

Osobni automobil sletio je s prometnice, a pritom su dvije osobe smrtno stradale dok je jedna ozlijeđena.

Promet se odvijao po dvije prometne trake uz ograničenje brzine.