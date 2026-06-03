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izvješće o srbiji

Palokaj: Srbija možda namjerno želi stvoriti dojam da je izvješće negativno jer ga je sastavio Picula

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N1 Info
|
03. lip. 2026. 14:40
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Europski parlament danas glasa o izvješću izvjestitelja Tonina Picule o Srbiji, na koje je podneseno više od 500 amandmana. Gost naše Nine Kljenak u N1 Studio uživo bio je Augustin Palokaj, dopisnik Jutarnjeg lista iz Bruxellesa, koji je komentirao ove izvješće.

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augustin palokaj n1 tv n1tv video

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