izvješće o srbiji
Palokaj: Srbija možda namjerno želi stvoriti dojam da je izvješće negativno jer ga je sastavio Picula
N1 Info
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03. lip. 2026. 14:40
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Europski parlament danas glasa o izvješću izvjestitelja Tonina Picule o Srbiji, na koje je podneseno više od 500 amandmana. Gost naše Nine Kljenak u N1 Studio uživo bio je Augustin Palokaj, dopisnik Jutarnjeg lista iz Bruxellesa, koji je komentirao ove izvješće.
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