Novinar Deutsche Wellea
Matić: U ovom trenutku 13 posto Nijemaca smatra da vlada radi dobro svoj posao, to je rekordno loše
N1 Info
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03. lip. 2026. 14:48
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Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić javio se iz Düsseldorga u N1 Studio uživo, gdje je s našom Ninom Kljenak analizirao političku i ekonomsku situaciju u Njemačkoj, s fokusom na Friedricha Merza i CDU.
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