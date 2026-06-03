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Novinar Deutsche Wellea

Matić: U ovom trenutku 13 posto Nijemaca smatra da vlada radi dobro svoj posao, to je rekordno loše

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N1 Info
|
03. lip. 2026. 14:48
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Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić javio se iz Düsseldorga u N1 Studio uživo, gdje je s našom Ninom Kljenak analizirao političku i ekonomsku situaciju u Njemačkoj, s fokusom na Friedricha Merza i CDU.

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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