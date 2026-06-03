Udruge i iznajmljivači pozivaju Vladu da ne povećava namete: Spremni smo na prosvjede

"Lokalne samouprave žele pogodovati iznajmljivačima i zato su uglavnom stavile najnižu granicu, koja je povećana na 100 eura, a sad se i dalje povećava za još 50 eura. Koliki je to udio u troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Nekome tko ima luksuznu vilu, poput ministra (turizma i sporta Tončija, op.ur.) Glavine, taj je udio jako nizak, dok je onome tko iznajmljuje apartman za 70 eura dnevno jako visok. Poruke premijera i ministra turizma oko paušala su stoga za nas cinične, pa i ironične, pogotovo kad kažu da radimo dan duže, kao da godina ima 366 dana. Svi bismo voljeli raditi duže i zarađivati više, ali to ovisi o puno faktora, a ne samo o nama", rekao je Tomić.