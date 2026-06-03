više od 30 tisuća potpisa
Udruge i iznajmljivači pozivaju Vladu da ne povećava namete: Spremni smo na prosvjede
Predstavnici udruga Glas poduzetnika (UGP) i Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi) te obrtnika-paušalista, u srijedu su pozvali vladu da ispuni njihove zahtjeve i ne uvodi nove namete, inače su spremni na prosvjede.
Poziv vladi stiže s konferencije za novinare predstavnika udruga održane u srijedu na zagrebačkom Zrinjevcu, nakon više od 30 tisuća skupljenih potpisa na peticiju „Ne novim nametima".
Predsjednik UGP-a Bruno Samardžić rekao je da će, ako im iz vlade nitko ništa ne odgovori do idućeg tjedna, razmotriti mogućnosti prosvjeda, jer se ne slažu s najavama velikih povećanja poreza i paušala.
Naime, u sklopu aktualnog vladinog antiinflacijskog paketa mjera povećan je minimalni iznos paušalnog poreza za privatne iznajmljivače. Za skupinu I, koja uključuje najrazvijenija turistička mjesta, minimalni paušal raste sa 100 na 150 eura po krevetu godišnje, a u skupini II donja granica paušala raste sa 70 na 100 eura.
"To što smo u par dana skupili više od 30.000 potpisa protiv novih nameta znači da smo dobili široku podršku onih koji su izloženi rizicima na tržištu i ulažu svoje vrijeme i novac, a kako vidimo izloženi su i hirovitoj birokraciji”, rekao je Samardžić.
Osim o nezadovoljstvu malih iznajmljivača smještaja najavom povećanja poreznog paušala po krevetu, predsjednik SMOi-ja Vedran Tomić rekao je da je to dokaz kako je cijela reforma turizma usmjerena prema najmanjim i najslabijima, tj. onima s najmanjim primanjima.
"To pogađa ne samo nas nego i širu zajednicu, sve obrtnike s kojima iznajmljivači surađuju, a iz nama nepoznatih razloga država preferira zatvorene hotelske resorte gdje turisti nemaju kontakt s mjestom gdje borave, u kojima sve više rade strani radnici, a prihodi odlaze iz Hrvatske, za razliku od iznajmljivača koji tu žive i troše", rekao je Tomić.
Za, kako je dodao, drastično povećanje donje granice paušala po krevetu kaže da će negativno utjecati na iznajmljivače, te stoga traži da se mjere koje se tiču iznajmljivača donose u razgovoru s njima i da budu razmjerne.
"Jedan od glavnih zahtjeva naše peticije je da povećanje maksimalnog poreza bude 10 posto u jednoj godini, a ne da se promijeni toliko da se više ne isplati raditi”, poručio je Tomić, koji je kao i Samardžić i i mladi obrtnik-paušalist iz Sesveta Filip Marić, ustvrdio da im se iz Vlade niti iz ijednog ministarstva do sada nitko nije javio.
Tomić je stoga pozvao Ministarstvo turizma i sporta na otpočinjanje dijaloga, a Vladu da, kako je rekao, "pusti Hrvate da oplođuju svojim radom svoju imovinu i ostaju živjeti u svojim mjestima".
Marić je u ime obrtnika-paušališta poručio da neće pristati na nove namete te da je paušalni obrt razlog što je on, kao i mnogi drugi mladi, ostao u Hrvatskoj.
"S povećanjem poreza i davanja za 90 posto u 2027. godini, određene skupine obrtnika-paušalista neće moći izdržati i nastaviti raditi te je opcija i zatvaranje obrta. Neki će pokušavati snižavati troškove, neki će otići u sivu zonu, a gotovo nitko neće moći zapošljavati, pa ni ja, iako sam to planirao ovih mjeseci", upozorio je Marić.
Tomić je rekao da zahtjevi iznajmljivača nisu nerealni, a da je povećanje poreznog paušala po krevetu u prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti, u kojoj je većina mjesta na Jadranu, sa 100 na 150 eura apsurdno.
"Lokalne samouprave žele pogodovati iznajmljivačima i zato su uglavnom stavile najnižu granicu, koja je povećana na 100 eura, a sad se i dalje povećava za još 50 eura. Koliki je to udio u troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Nekome tko ima luksuznu vilu, poput ministra (turizma i sporta Tončija, op.ur.) Glavine, taj je udio jako nizak, dok je onome tko iznajmljuje apartman za 70 eura dnevno jako visok. Poruke premijera i ministra turizma oko paušala su stoga za nas cinične, pa i ironične, pogotovo kad kažu da radimo dan duže, kao da godina ima 366 dana. Svi bismo voljeli raditi duže i zarađivati više, ali to ovisi o puno faktora, a ne samo o nama", rekao je Tomić.
Iznio je i da je iznajmljivača koji prihodom od 60.000 eura dolaze blizu praga za ulazak u sustav PDV-a tek oko jedan posto od ukupnog broja i to nisu oni koje udruga zastupa, nego one koji se obiteljski bave tim poslom, a takvih je najviše.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare