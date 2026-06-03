Palokaj: Srbija možda namjerno želi stvoriti dojam da je izvješće negativno jer ga je sastavio Picula

"U puni područja, od odnosa s Kosovom do odnosa s Rusijom i lošeg stanja u području vladavine prava do slobode medija. Slično je izvješće i Europske komisije, koje je doduše interno, a bavilo se samo pitanjem stanja vladavine prava i poglavlja 23. i tu je očito, bez obzira na to što Europska komisija podržava Srbiju i njen put prema Europi, sva ta izvješća pokazuju da je Srbija daleko od tog cilja i da nema iskrenosti u želji za ispunjavanjem onoga što EU traži", rekao je Palokaj.