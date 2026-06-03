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Palokaj: Srbija možda namjerno želi stvoriti dojam da je izvješće negativno jer ga je sastavio Picula
Europski parlament danas glasa o izvješću izvjestitelja Tonina Picule o Srbiji, na koje je podneseno više od 500 amandmana. Gost naše Nine Kljenak u N1 Studio uživo bio je Augustin Palokaj, dopisnik Jutarnjeg lista iz Bruxellesa, koji je komentirao ovo izvješće.
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"Očekujem da će bez problema izvješće Tonina Picule biti usvojeno. Kontroverza nema u samom izvješću, ono je realna slika stanja u Srbiji.
To što je Picula izvjestitelj je bilo problematično za Srbiju, ali u EU se to pitanje ne postavlja", kaže Palokaj i dodaje da je Picula u izvješću izrazito kritičan prema Srbiji.
"U puni područja, od odnosa s Kosovom do odnosa s Rusijom i lošeg stanja u području vladavine prava do slobode medija. Slično je izvješće i Europske komisije, koje je doduše interno, a bavilo se samo pitanjem stanja vladavine prava i poglavlja 23. i tu je očito, bez obzira na to što Europska komisija podržava Srbiju i njen put prema Europi, sva ta izvješća pokazuju da je Srbija daleko od tog cilja i da nema iskrenosti u želji za ispunjavanjem onoga što EU traži", rekao je Palokaj.
Picula kaže kako je i Europski parlament svjestan svega što se događa u Srbiji.
"Vlasti u Srbiji bi trebali znati i ako je Picula izvjestitelj, brojni amandmani protiv Srbije dolaze i iz skupine Europske pučke stranke čiji je pridruženi član stranka Vučića.
Ne dolaze kritike samo od Picule. Srbija možda namjerno želi stvoriti dojam da je taj izvještaj negativan zato što ga je sastavio Picula", zaključio je Palokaj.
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