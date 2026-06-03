Božinović otkrio s čime su povezane aktualne gužve na graničnim prijelazima

"Time se nije poslala poruka da je to nešto neprihvatljivo i da će se počinitelji i tih kaznenih djela suočiti sa osudom, jer dok nemamo zaokružen cijeli taj lanac pravde, mi nismo poslali poruku svim potencijalnim počiniteljima i onima koji su već bili počinitelji da im se to neće isplatiti, jednostavno da će otići u zatvor", rekao je Božinović.