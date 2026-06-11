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kod udbine

Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula, više ozlijeđenih, poslan helikopter

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N1 Info
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11. lip. 2026. 15:20
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N1

U blizini Udbine dogodila se tragična prometna nesreća.

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Jedna je osoba poginula, a osam njih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se oko 14:08 dogodila na lokalnoj cesti koja vodi iz mjesta Podudbina prema čvoru Udbina na autocesti A1.

Nesreća se zbila nakon slijetanja osobnog automobila bugarskih registarskih oznaka, a onamo je poslan i helikopter Hitne helikopterske medicinske službe, izvijestio je Jutarnji list.

Na terenu su sve službe, a više detalja o uzrocima ove tragedije bit će poznato nakon što policija obavi očevid.

Teme
autocesta a1 ozlijeđeni očevid poginuli prometna nesreća

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