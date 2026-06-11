kod udbine
Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula, više ozlijeđenih, poslan helikopter
U blizini Udbine dogodila se tragična prometna nesreća.
Oglas
Jedna je osoba poginula, a osam njih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se oko 14:08 dogodila na lokalnoj cesti koja vodi iz mjesta Podudbina prema čvoru Udbina na autocesti A1.
Nesreća se zbila nakon slijetanja osobnog automobila bugarskih registarskih oznaka, a onamo je poslan i helikopter Hitne helikopterske medicinske službe, izvijestio je Jutarnji list.
Na terenu su sve službe, a više detalja o uzrocima ove tragedije bit će poznato nakon što policija obavi očevid.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas