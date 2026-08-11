Mađarska ima novog predsjednika. Evo tko je on

Od 1978. do 1990. bio je znanstveni suradnik u Institutu za političke znanosti i pravo Mađarske akademije znanosti, a od 1990. do 1998. obnašao je dužnost generalnog direktora Fakulteta za javnu upravu. Od 1980-ih nadalje predavao je kao gostujući profesor na nekoliko sveučilišta u SAD-u i u više je navrata bio pozivan da održi predavanja u Francuskoj i Njemačkoj.