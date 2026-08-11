Vučićev plan za Ibar: Preusmjeravanje rijeke izazvalo oštru reakciju Bruxellesa

Prema ranijim ocjenama stručnjaka, preusmjeravanje toka Ibra je tehnički izvedivo, ali i iznimno skupo, a nanošenje štete Kosovu bilo bi u suprotnosti s principima međunarodnog prava o prekograničnim vodama, te s Konvencijom Ujedinjenih naroda o neplovidbenoj uporabi međunarodnih vodnih puteva iz 1997. godine, čija je potpisnica i Srbija.