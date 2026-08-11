Hajdaš Dončić o otpadu u Lici: Ako Plenković za sve krivi oporbu, čemu je onda premijer?

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je u utorak da će na sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša u petak u Gospiću tražiti utvrđivanje odgovornosti za onečišćenje u Lici i konkretne rokove za sanaciju, a potom i pokretanje postupka za opoziv Vlade Andreja Plenkovića.

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"Prvo saborski Odbor za zaštitu okoliša, a nakon toga opoziv Vlade", rekao je Hajdaš Dončić, pozivajući sve oporbene stranke da se pridruže inicijativi.

Kazao je da je nakon objave nalaza vještačenja o onečišćenju u Gospiću "kompletna slika porazna" te ocijenio da se njome pokazuje kako "Plenković ne upravlja državom".

'Ako Plenković prebacuje odgovornost na oporbu i udruge - zašto je premijer?'

"Ako on prebacuje krivicu na oporbu, na udruge, na građane, ako stalno traži nekog drugog, moje pitanje je zašto je onda on premijer? Čemu si premijer?", rekao je.

Hajdaš Dončić poručio je da će oporba na sjednici Odbora tražiti "konkretne rokove i odgovorne ljude za sanaciju", ali i odgovornost onih koji su, kako tvrdi, zakazali.

"To je ključno, to je bitno. I to će nas razlikovati jesmo li država anarhije i mafije ili smo uređena država", rekao je.

"To nije tri tone smeća, to je 37 tisuća tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku", rekao je Hajdaš Dončić, dodajući da Hrvatsku oni koji su otpad uvozili "smatraju banana- državom".

Pritom je ustvrdio da postoji povezanost između osoba koje su izdavale dozvole, premijera i glavnog državnog inspektora, tvrdeći da im je zajednička "članska iskaznica HDZ-a". Za glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića rekao je i da ga je "Andrej Plenković izabrao" te ga nazvao premijerovim prijateljem.

'U oporbi neslaganja nema'

Hajdaš Dončić odbacio je tvrdnje o neslaganju unutar oporbe te pozvao sve oporbene stranke da dođu na tematsku sjednicu Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću. Pohvalio je i Mostova zastupnika Nikolu Grmoju i Zvonimira Troskota zbog potpore inicijativi.

Uskok je ranije objavio nalaz vještačenja prema kojem su na području industrijskog kompleksa u Gospiću pronađene velike količine različitog otpada, uključujući opasan i ekotoksičan otpad, te je utvrđeno onečišćenje tla i mogući utjecaj na podzemne vode.

Vještačenje je provedeno u istrazi protiv bračnog para Šincek i drugih osumnjičenih za nezakonito postupanje s otpadom. Riječ je o desecima tisuća tona otpada nezakonito odlaganog u Gospiću, a prema nalazima vještaka bez sanacije bi mogao biti kontinuirani izvor onečišćenja.