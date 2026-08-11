Puhovski: Milanović je trebao tražiti izvanrednu sjednicu Sabora, ali čini se da se nikome ne ide s mora

"Greška je Milanovićeva jer je on trebao poslati pismo od dvije rečenice Jandrokoviću – temeljem članka 78., stavka 2. Ustava: 'Zahtijevam sazivanje žurne sjednice Sabora zbog katastrofalne situacije u okolišu u Ličko-senjskoj županiji i zbog očito pokazane nedovoljno dobre ili pogrešne reakcije izvršne vlasti u vezi sa situacijom.' Zašto on to nije učinio? Njemu nitko ne treba za to. On 'poziva' Vladu... Što znači pozivati Vladu? On je mogao tražiti tu izvanrednu sjednicu. Njima se ne ide s mora, čini se da je i to dio problema. Izgleda da se o tome radi", rekao je Puhovski.