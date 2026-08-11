KRIZA ZBOG OTPADA
Puhovski: Milanović je trebao tražiti izvanrednu sjednicu Sabora, ali čini se da se nikome ne ide s mora
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je politički analitičar Žarko Puhovski. Razgovarali su o ekološkoj krizi uzrokovanoj odlaganjem opasnog otpada kod Gospića.
U Gospiću je nezakonito odloženo više desetaka tisuća tona medicinskog i plastičnog otpada, a USKOK je zbog slučaja pokrenuo istragu protiv više osoba i tvrtki. Sanacija još nije počela, dok su vlasti posljednjih mjeseci pod pritiskom građana i oporbe zbog postupanja u slučaju.
Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću te procijenio da bi riječ mogla biti o jednoj od najvećih kriza za Vladu Andreja Plenkovića.
"Je li s krizom opasnog ilegalnog otpada u Gospiću jedna od najvećih kriza za Andreja Plenkovića? Lako moguće, ali bilo bi čudno da Vlada padne zbog ekoloških razloga. To nije ni drugdje česta pojava", rekao je Puhovski.
Istaknuo je da je u cijelom slučaju najvažnije pitanje posljedica za državu, odnosno teritorij i stanovništvo.
"Ono što je važno jest opasan dan za državu, u smislu terena, odnosno teritorija, i stanovništva. Pojavila se riječ ireverzibilno, dakle nepovratno. Dogodilo se ono što se ne da popraviti. PFAS spojevi su nerazgradivi i topivi u vodi. Dakle, šire se vodom", kazao je.
Puhovski je upozorio da bi onečišćenje moglo imati posljedice i za područje prema moru.
"Prvi put sam shvatio zašto postoji čudna konstrukcija kao 'Ličko-senjska županija', jer sad ta voda ide direktno u legendarne Vrulje kod Karlobaga i u Velebitskom kanalu. I to se više ne može zaustaviti ili se mora kopati jako duboko, to se tek mora pokazati", rekao je.
'Pad Vlade se ne čini kao realna solucija, ali je moguće'
Smatra da bi, neovisno o tome hoće li doći do pada Vlade, trebalo hitno uspostaviti nadstranačko tijelo koje bi se bavilo slučajem.
"I meni se, prije pada Vlade, što se ne čini kao realna solucija, ali je moguće, čini da treba hitno postaviti nadstranački stožer koji će se time baviti. Također treba dati zahtjev Vladi da nakon devet mjeseci postavi glavnog državnog inspektora, ovo je s ovim direktno povezano", rekao je Puhovski.
Zatražio je i nadzor rada nadležnih institucija, uključujući, kako je rekao, mogućnost uključivanja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstva zaštite okoliša i Ministarstva gospodarstva.
"Treba se izvršiti nadzor rada, možda i preko DORH-a, Ministarstva okoliša i Ministarstva gospodarstva u ovom dijelu rudarstva gdje su oni muljali s kamenolomima, gdje se davno Andrija Mikulić kvalificirao za svoj posao jer je već prije imao skandale s kamenolomom tamo kod Trogira", rekao je.
'Milanović je trebao tražiti izvanrednu sjednicu Sabora... ne da im se ići s mora'
Puhovski je kritizirao i predsjednika Zorana Milanovića, smatrajući da je trebao zatražiti sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.
"Greška je Milanovićeva jer je on trebao poslati pismo od dvije rečenice Jandrokoviću – temeljem članka 78., stavka 2. Ustava: 'Zahtijevam sazivanje žurne sjednice Sabora zbog katastrofalne situacije u okolišu u Ličko-senjskoj županiji i zbog očito pokazane nedovoljno dobre ili pogrešne reakcije izvršne vlasti u vezi sa situacijom.' Zašto on to nije učinio? Njemu nitko ne treba za to. On 'poziva' Vladu... Što znači pozivati Vladu? On je mogao tražiti tu izvanrednu sjednicu. Njima se ne ide s mora, čini se da je i to dio problema. Izgleda da se o tome radi", rekao je Puhovski.
Prema njegovu mišljenju, Sabor je trebao zatražiti od Vlade hitno formiranje posebnog stožera, a potom i nadzirati njegov rad.
"Trebala se tražiti izvanredna sjednica Sabora, Sabor je trebao zahtijevati od Vlade da hitno formira taj stožer. Sabor bi formirao tijelo za nadgledanje rada tog stožera... Sabor ima bitnu funkciju kontrole izvršne vlasti", kazao je.
Dodao je da bi Sabor trebao nadzirati i rad Uprave carina, ističući razmjere slučaja.
"Sabor bi trebao kontrolirati i Upravu carina. Riječ je o stotinama kamiona... To nije šverc trojice ljudi, to je veliki državni posao, odnosno posao u kojem je država sudjelovala", rekao je.
'Oporba je zadrijemala'
Puhovski je komentirao i reakciju političkih stranaka na slučaj, posebno istaknuvši ulogu oporbe.
"Paralelno s time treba vidjeti hoće li, primjerice, zastupnici manjina skupiti hrabrosti pa reći: 'Ovo nije stranačko-političko pitanje', hoće li gospodin Hrebak biti na razini modernih liberalnih tendencija koje su uzele zelenu agendu kao svoj dio rasporeda, hoće li se tu doista nešto voditi", rekao je. Smatra da je reakcija oporbe bila prespora.
"Mi imamo situaciju da je i oporba zadrijemala, jedini tko se tu angažirao je Most. Da imaju malo manje simpatije za parafašističke tendencije, bio bih jako na njihovoj strani, ali preko toga nije lako prijeći. Most je doista bio prvi, SDP je dva dana razmišljao što reći, Možemo je reagirao, ali ne dovoljno brzo, oni su zapravo trebali biti prvi", zaključio je Puhovski.
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