Teška prometna nesreća u Gospiću, jedna osoba poginula

Oko 5:30 u Budačkoj ulici u Gospiću, na državnoj cesti D25, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su se sudarila dva vozila.

Prema informacijama policije, u nesreći je smrtno stradala jedna osoba.

Promet na toj dionici trenutno je u prekidu, a očevidom rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu.