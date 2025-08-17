Oglas

SUDAR DVA VOZILA

Teška prometna nesreća u Gospiću, jedna osoba poginula

N1 Info
17. kol. 2025. 09:46
policajac, prometna
Ivica Galovic/PIXSELL

Oko 5:30 u Budačkoj ulici u Gospiću, na državnoj cesti D25, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su se sudarila dva vozila.

Prema informacijama policije, u nesreći je smrtno stradala jedna osoba.

Promet na toj dionici trenutno je u prekidu, a očevidom rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu.

Teme
gospić policija prometna nesreća

