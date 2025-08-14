Oglas

nedaleko od Solina

U teškoj prometnoj nesreći poginuo motociklist: Policija traži svjedoke

N1 Info , Hina
14. kol. 2025. 11:40
11.05.2023., Novaki Petrovinski - Oko 1:45 ujutro u Novakima Petrovinskim kod Jastrebarskog dogodila se prometna nesreca u kojoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo te je vozac smrtno stradao. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija

U splitskom KBC-u je umro vozač motocikla koji je u četvrtak ujutro zadobio po život opasne ozljede u prometnoj nesreći na predjelu Širina Solin na raskrižju ceste Ivana Pavla II i Stjepan Radića, izvijestila je splitska policija.

U prometnoj nesreći u kojoj je motociklist stradao sudjelovali su automobil i motocikl.

Policija je pozvala svjedoke i očevice ove prometne nesreće te sve koji imaju korisnih saznanja o njoj da o tomu obavijeste policiju.

Nakon nesreće obavljen je očevid, a promet se odvijao jednim trakom.

Teme
policija prometna nesreća

