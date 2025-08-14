U teškoj prometnoj nesreći poginuo motociklist: Policija traži svjedoke

Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija

U splitskom KBC-u je umro vozač motocikla koji je u četvrtak ujutro zadobio po život opasne ozljede u prometnoj nesreći na predjelu Širina Solin na raskrižju ceste Ivana Pavla II i Stjepan Radića, izvijestila je splitska policija.

U prometnoj nesreći u kojoj je motociklist stradao sudjelovali su automobil i motocikl.

Policija je pozvala svjedoke i očevice ove prometne nesreće te sve koji imaju korisnih saznanja o njoj da o tomu obavijeste policiju.

Nakon nesreće obavljen je očevid, a promet se odvijao jednim trakom.