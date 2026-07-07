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Očevid u tijeku

Tragedija kod Imotskog: Dijete upalo u bazen ispred kuće i utopilo se

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Hina
|
07. srp. 2026. 06:18
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hitna3
N1/Ilustracija

Maloljetno dijete utopilo se u bazenu ispred obiteljske kuće na imotskom području, izvijestila je u ponedjeljak navečer splitsko-dalmatinska policija.

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Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 20:30, a na mjesto događaja odmah je upućen tim Hitne medicinske pomoći. Unatoč pokušajima pomoći, djetetu nije bilo spasa te je preminulo.

O slučaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu.  Na mjestu događaja provest će se očevid i utvrditi sve okolnosti ovog nesretnog slučaja.

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