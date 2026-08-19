Došen: Zastupnici moraju shvatiti da je naše zdravlje i naš život, u njihovim rukama

Kazala je da oni u Sabor niti pred njega - neće. "Mi ćemo sve svoje zahtjeve aplicirati na prosvjedu najavljenom za 5. rujna. A naši zahtjevi su jasni, oni se ponavljaju konstantno u medijskom prostoru. To je, znači, upravo ovo što sam rekla: što hitnija sanacija i monitoring. To ćemo i komunicirati i dalje, i na našim stranicama i kroz medije, i poslati priopćenja. Ali neki da bi naš dolazak nešto sutra promijenio, mislim da ne bi. Zato apeliram još jednom na sve zastupnike, možda će zvučati dramatično, ali nekako da preuzmu odgovornost i da shvate da je zapravo naše zdravlje, naš život, u njihovim rukama. Da probude u sebi taj osjećaj i da donesu neko zajedničko rješenje. Jer ako se donese zajednička odluka, ako se prepusti struci da rješava problem, tu smo onda svi pobjednici", naglasila je.