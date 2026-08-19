"Gotovi smo, tu nema povratka"
Došen: Zastupnici moraju shvatiti da je naše zdravlje i naš život, u njihovim rukama
Darija Došen iz inicijative "Gospić je naš dom" gostovala je u Pregledu dana N1 televizije, gdje je komentirala stanje u Gospiću.
Sutra se održava izvanredna sjednica Sabora, a ona kaže da možemo očekivati sve, s obzirom što smo vidjeli i čuli na sjednici saborskog odbora u ponedjeljak.
"Zaključci su konkretni: koji su predloženi, hoće li oni biti usvojeni, mi ne znamo. Svakako je svima jasno da je ova situacija u Gospiću izvanredna i da se kasni već jedno godinu i pol s nekim postupanjima. Sama hitnost na postupku sanacije trebala je biti već u veljači prošle godine, kada je USKOK razotkrio ovaj slučaj, a čak su i institucije između sebe trebale reagirati puno ranije, kada su već bile poznate analize otpada 2024. godine", poručila je.
Došen je dodala da se, nakon svega, i dalje nadaju da će se u četvrtak svi ti zastupnici u Saboru osvijestiti i probuditi u sebi ljudskost i suosjećanje za stanovnike Like, za stanovnike Gospića, ali i Hrvatske.
"Da će probati samo zamisliti trenutak da žive u dvorištu s 40.000 tona opasnog otpada. Znači, mi samo tražimo ono osnovno: tražimo da se zaštiti zdravlje nas, zdravlje stanovnika, da se zaštiti Lika, da se ne uništi, da se sačuvaju sve buduće generacije. Tako da se nadam da će se postići neki konsenzus, da će se iznad svega, iznad svega što smo i gledali proteklim danima, da će struka reći svoje i da će zapravo dati riječ struci", naglasila je.
"Konstantno se javljaju stručnjaci. Znači, postoje rješenja, postoje savjeti, znaju kako se s ovim treba postupati, uključite ih. Fond da je imao stručnjake, stručnjake relevantne, mogao je već nešto poduzeti. Jasno mi je da se nisu do sada susreli možda s ovakvim problemom, iako su nas uvjeravali da jesu, da to nije problem za njih, ali očito nisu. Da jesu, već bi riješili. Ali ako ne znaju oni, uvijek ima netko tko zna", rekla je.
Naglasila je da dok se god ne riješi izvor problem i što hitnije ukloni otpad, svima se mogućnost zaraze i štete povećava.
"Nužno je što hitnije maknuti ovaj otpad i sanirati ga na propisan način. A dok se to ne dogodi, bitan je konstantan monitoring, ali stručan, sa stručnim pristupom i metodologijom, i vode i tla i zraka. Znači, mi moramo reći da se zrak ovdje ne kontrolira od veljače ove godine, to je bila samokontrola jedno godinu dana, i to po 15 dana mjerenja u četiri godišnja doba. I ne možemo govoriti ni da je zrak dobar, niti umirivati građane samo temeljem toga da je voda iz slavine u redu. Gotovi smo, tu nema povratka", poručila je.
Kazala je da oni u Sabor niti pred njega - neće. "Mi ćemo sve svoje zahtjeve aplicirati na prosvjedu najavljenom za 5. rujna. A naši zahtjevi su jasni, oni se ponavljaju konstantno u medijskom prostoru. To je, znači, upravo ovo što sam rekla: što hitnija sanacija i monitoring. To ćemo i komunicirati i dalje, i na našim stranicama i kroz medije, i poslati priopćenja. Ali neki da bi naš dolazak nešto sutra promijenio, mislim da ne bi. Zato apeliram još jednom na sve zastupnike, možda će zvučati dramatično, ali nekako da preuzmu odgovornost i da shvate da je zapravo naše zdravlje, naš život, u njihovim rukama. Da probude u sebi taj osjećaj i da donesu neko zajedničko rješenje. Jer ako se donese zajednička odluka, ako se prepusti struci da rješava problem, tu smo onda svi pobjednici", naglasila je.
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