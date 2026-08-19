OPASNI OTPAD U GOSPIĆU
N1 doznaje: Evo tko dolazi, a koga neće biti na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora
Hrvatski sabor sutra će izvanredno zasjedati zbog slučaja opasnog otpada u Gospiću, koji je posljednjih dana izazvao brojne reakcije javnosti, ali i otvorio pitanje odgovornosti nadležnih institucija
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Izvanrednu sjednicu zatražio je predsjednik Republike Zoran Milanović nakon što je propala sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, sazvana upravo zbog problema s otpadom u Lici.
No, predsjednik Milanović, kako doznajemo u Uredu predsjednika, neće doći na sjednicu, kao ni premijer Andrej Plenković, kako su nam potvrdili u Banskim dvorima.
Iako se bio odazvao pozivu na sjednicu Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, ni glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sutra neće biti u Saboru.
Sigurno dolaze ministrice zaštite okoliša i zdravstva Marija Vučković i Irena Hrstić te ministar pravosuđa Damir Habijan i potpredsjednik vlade Branko Bačić.
Doznajemo da će doći i predstavnici MUP-a i Ministarstva financija.
Što se očekuje od izvanredne sjednice?
Pred zastupnicima će se naći Milanovićevi prijedlozi zaključaka, a očekuje se rasprava o tome kako je sporno odlaganje otpada uopće bilo moguće, jesu li nadležne institucije reagirale na vrijeme te tko je odgovoran za ugrožavanje okoliša i zdravlja stanovnika.
U središtu slučaja je industrijski kompleks u Bilajskoj ulici, gdje je, prema nalazu vještaka Geotehničkog fakulteta izrađenom po nalogu USKOK-a, na istraženom području procijenjeno oko 37 tisuća tona miješanog otpada. Analize reprezentativnih uzoraka zakopanog otpada pokazale su opasno svojstvo ekotoksičnosti, a takozvane crne hrpe klasificirane su kao opasan otpad.
Vještaci su utvrdili i izrazito povišene koncentracije bakra, olova i antimona u tlu, degradaciju tla i uništenje dijela staništa. U podzemnim vodama nizvodno od lokacije pronađene su povišene koncentracije PFAS spojeva, pri čemu je odlagalište ocijenjeno vrlo vjerojatnim izvorom njihova širenja u vodonosnik. Nalaz, međutim, ne pokazuje da je onečišćen javni sustav opskrbe pitkom vodom u Gospiću.
Upravo će pitanje odgovornosti biti jedno od ključnih na sutrašnjoj sjednici – tko je omogućio da se (opasni) otpad godinama dovozi i odlaže, jesu li institucije zakazale u nadzoru i tko će odgovarati, ali i kad će obaviti i platiti sanaciju?
HDZ-ova većina odlučit će kakve ćemo zaključke dobiti
Za održavanje sjednice potreban je kvorum od najmanje 76 zastupnika. Iako predsjednik Republike može nametnuti temu izvanrednog zasjedanja, konačna odluka o predloženim zaključcima bit će na saborskoj većini, koju predvodi HDZ Andreja Plenkovića.
Što će sutra tražiti oporba, koja je već zatražila smjenu Plenkovićeve vlade i raspisivanje izbora, kako će odgovoriti vladajući i hoće li slučaj opasnog otpada u Gospiću otvoriti pitanje političke i institucionalne odgovornosti – pratit ćemo u Hrvatskom saboru.
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