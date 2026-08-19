SVE VEĆI UTJECAJ SAD-A
Borba za Hormuški tjesnac: Iran gubi kontrolu, sve više brodova bira drugu rutu
Borba za kontrolu nad Hormuškim tjesnacem postala je središnje pitanje rata između Irana i SAD-a, a posljednji podaci pokazuju da Washington postupno preuzima prednost dok Teheran gubi dio nadzora nad ključnim plovnim putem.
Posljednjih mjeseci i Iran i Sjedinjene Države tvrdili su da imaju prednost u kontroli Hormuškog tjesnaca, što je dovelo do brojnih proturječnih informacija i dodatne neizvjesnosti.
No trenutačni podaci pokazuju drukčiju sliku. Sjedinjene Države, čija mornarica patrolira tjesnacem, postupno povećavaju svoj utjecaj, dok Iran gubi dio kontrole nad važnim pomorskim pravcem.
Više od 80 posto plovila koja su u posljednja dva tjedna prošla Hormuškim tjesnacem koristilo je omanski pravac, plovni kanal odobren od Ujedinjenih naroda kojemu se Iran snažno protivi, navodi Kpler, tvrtka koja prati brodove pomoću transpondera i satelitskih podataka.
"Čini se da je Iran barem djelomično izgubio kontrolu nad tjesnacem", rekao je Homayoun Falakshahi, voditelj analize tržišta sirove nafte u Kpleru.
Promjena kontrole
Situacija je potpuno drukčija nego prije mjesec dana, kada je Kpler zabilježio gotovo potpuni izostanak pomorskog prometa omanskim pravcem.
Naglo smanjenje prometa rutom koju Iran preferira onemogućilo je Teheranu da naplaćuje pristojbe za prolazak brodova kroz tjesnac, što je činio tijekom proljeća. Istek Memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana ovog tjedna teoretski je otvorio mogućnost da Iran ponovno počne naplaćivati pristojbe. No prema podacima Kplera, čini se da to ipak nije uspio.
"Iranski zahtjev za naplatom pristojbi nešto je što većina ljudi na Bliskom istoku ne želi raditi i nije radila", rekao je Dan Pickering, osnivač i glavni investicijski direktor tvrtke Pickering Energy Partners. "Zato omanski pravac apsolutno ima najviše smisla."
Kuvajt, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati unajmili su vrlo velike brodove za prijevoz sirove nafte, poznate kao VLCC, odnosno najveće naftne tankere, kako bi naftu prevezli iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac. Potom je prebacuju na tankere kupaca izvan opasne zone, u Omanskom zaljevu, navodi Andy Lipow, predsjednik tvrtke Lipow Oil Associates.
Kako bi izbjegli iranske napade, ti brodovi isključuju transpondere, često i na nekoliko tjedana. Takav takozvani "tamni promet" očito je izmaknuo i nekim servisima za praćenje podataka poput Kplera. Dio brodova moguće je locirati satelitima, ali njihovo je praćenje tradicionalnim metodama znatno teže.
S druge strane, Sjedinjene Države raspolažu značajnim vojnim snagama na moru, prate sve brodove koji prolaze tjesnacem te su zabilježile znatno veći obujam prijevoza nafte nego što su ranije pokazivale većine tradicionalnih procjena.
Američki ministar energetike Chris Wright prošlog je tjedna rekao da je ukupni promet nafte kroz tjesnac, zajedno s količinama preusmjerenima oko njega, tijekom jednog tjedna iznosio oko 15 milijuna barela dnevno. To je znatno bliže prosjeku od 20 milijuna barela dnevno zabilježenom prije rata.
Nedostatak jasne slike
Zbog toga je predsjednik Donald Trump u ponedjeljak izjavio da Sjedinjene Države imaju "potpunu kontrolu nad tjesnacem", što je tvrdnja u koju se opravdano može sumnjati i koju je tijekom sukoba već više puta ponovio.
Nastavak iranskih napada, kao i činjenica da je promet nafte i dalje znatno ispod razina prije rata, upućuju na to da SAD nema potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.
No kontrola nad tjesnacem nije u potpunosti ni u iranskim rukama. "Ako im je cilj biti 'glavni', rekao bih da za početak nikada nisu imali potpunu kontrolu", rekao je Pickering. "Čini se da im je cilj odvraćanje, kako bi dokazali da imaju kontrolu. Mislim da i dalje odvraćaju."
Međutim, ako tankeri doista prevoze onoliko nafte kroz tjesnac koliko tvrde Sjedinjene Države, iransko odvraćanje i kontrola nad Hormuškim tjesnacem oslabili su u odnosu na stanje od prije mjesec ili dva.
Dodatnu neizvjesnost stvaraju pregovori Omana i Irana o ponovnoj uspostavi slobode plovidbe kroz tjesnac, bez sudjelovanja Sjedinjenih Država, što je izazvalo nezadovoljstvo predsjednika Trumpa. Za sada nije jasno kako će ti razgovori utjecati na promet nafte ili kontrolu nad plovnim putem.
"Sve informacije i naslove uzeo bih s dozom opreza", rekao je Lipow. "Ali pošteno je reći da je Iran djelomično izgubio kontrolu nad tjesnacem."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare