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Ovaj kuhinjski uređaj troši "vampirsku energiju" 24 sata dnevno, ali jednostavan trik može smanjiti račun za struju
Rast cijena električne energije potaknuo je mnoge vlasnike kuća i stanova da traže načine za uštedu gdje god je to moguće. No jedan stručnjak za energetiku tvrdi da se jedan od neprimjetnih potrošača možda nalazi upravo u kuhinji.
Dok većina ljudi razmišlja o velikim potrošačima poput klimatizacijskih uređaja ili grijanja, Corey Gilgan, vlasnik tvrtke Oregon Generators, upozorava da mikrovalna pećnica često prolazi nezapaženo, piše Yahoo.
„Uređaj za koji najčešće vidim da ljudima stvara najveći trošak zbog fantomske potrošnje? Mikrovalna pećnica”, objasnio je Gilgan. „Većina vlasnika uopće ne zna da njihova mikrovalna troši struju 24 sata dnevno, čak i kada ne podgrijavaju hranu.”
Razlog je to što mikrovalne pećnice stalno održavaju aktivnima unutarnje elektroničke sklopove i digitalne zaslone. Ta se pojava naziva fantomskom potrošnjom ili „vampirskom energijom”.
Zašto je važna čak i mala potrošnja u stanju pripravnosti?
Neki su čitatelji ranije doveli u pitanje tvrdnju da uređaj koji u stanju pripravnosti troši samo četiri vata može značajnije utjecati na račun. Gilgan, međutim, tvrdi da problem nastaje kada se zbroji potrošnja svih uređaja.
„Četiri vata ne zvuče mnogo, ali nikada nije riječ samo o jednom uređaju. Mikrovalnoj koja troši četiri vata pridružuju se kabelski prijamnik s 15 vata, aparat za kavu s tri vata, punjač prijenosnog računala s dva vata, pisač s pet vata i televizor s osam vata – a to su samo dvije prostorije”, rekao je.
U prosječnom kućanstvu takva se potrošnja brzo zbraja.
„Moderni domovi obično imaju između 20 i 40 uređaja u stanju pripravnosti. Kada zbrojite sve te male potrošače, dolazite do 50 do 200 vata koji se troše 24 sata dnevno – kao da stalno držite upaljene dvije žarulje koje vam ničemu ne služe. Tijekom godine tako može nestati 50 do 60 dolara”, tvrdi Gilgan.
Starije mikrovalne troše više
Kod starijih uređaja gubici mogu biti još veći. Prema Gilganu, modeli iz 1990-ih i s početka 2000-ih u stanju pripravnosti mogu trošiti između šest i deset vata, dok noviji modeli troše oko tri do četiri vata.
Posebno izdvaja mikrovalne pećnice s velikim i svijetlim digitalnim zaslonima koji neprestano prikazuju vrijeme.
„Više funkcija na zaslonu znači i veću potrošnju. Kombinirane mikrovalne pećnice s konvekcijom, kao i modeli ugrađeni iznad štednjaka s ventilatorima za odvod zraka, također mogu imati veću potrošnju u stanju pripravnosti – ponekad između osam i deset vata – jer održavaju aktivnima više sustava.”
Ipak, ni novi modeli nisu potpuno oslobođeni fantomske potrošnje.
„Noviji samo znači da troši manje uzalud”, kaže Gilgan.
Jednostavna rješenja za smanjenje potrošnje
Dobra je vijest da za smanjenje ovakve potrošnje nije potreban električar niti kupnja novih uređaja.
Za one kojima svakodnevno isključivanje mikrovalne iz utičnice nije praktično, Gilgan preporučuje jednostavno rješenje.
„Nabavite običnu produžnu letvu s prekidačem. Mikrovalnu pećnicu i aparat za kavu priključite na istu letvu. Prije odlaska na spavanje samo pritisnite prekidač. Potrebne su dvije sekunde, a istodobno ste uklonili fantomsku potrošnju nekoliko uređaja.”
Isti princip može se primijeniti i na uređaje za zabavu – televizor, igraću konzolu, audiosustav i druge uređaje moguće je spojiti na jednu letvu i isključiti ih jednim prekidačem kada se ne koriste.
Pametne utičnice i pametne produžne letve mogu taj posao obavljati automatski, primjerice isključivanjem napajanja prema unaprijed određenom rasporedu.
Pri korištenju produžnih letvi ipak treba poštovati sigurnosne propise i upute proizvođača uređaja jer njihova nepravilna uporaba može povećati rizik od požara.
Ukratko, stručnjak preporučuje:
- Isključujte uređaje tijekom noći. Počnite s mikrovalnom pećnicom i drugim manjim uređajima koje tada ne koristite. Produžna letva s prekidačem može olakšati posao.
- Koristite pametne produžne letve. One mogu automatski prekinuti napajanje uređajima koji se ne koriste.
- Razmislite o pametnim utičnicama. Mogu se programirati tako da uređaje automatski isključuju tijekom noći ili dok niste kod kuće.
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