Ovaj kuhinjski uređaj troši "vampirsku energiju" 24 sata dnevno, ali jednostavan trik može smanjiti račun za struju

„Četiri vata ne zvuče mnogo, ali nikada nije riječ samo o jednom uređaju. Mikrovalnoj koja troši četiri vata pridružuju se kabelski prijamnik s 15 vata, aparat za kavu s tri vata, punjač prijenosnog računala s dva vata, pisač s pet vata i televizor s osam vata – a to su samo dvije prostorije”, rekao je.