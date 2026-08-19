Oglas

ZBOG BAKTERIJA

Provjerite police: Lidl povlači ovaj proizvod

author
Hina
|
19. kol. 2026. 20:59
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXABAY
PIXABAY

Državni inspektorat izvijestio je da je Lidl Hrvatska opozvao proizvod "Milbona High Protein Pudding Čokolada, 200g" s rokom trajanja 14. rujna 2026., zbog prisutnosti bakterije Bacillus cereus u sadržaju, objavila je u srijedu Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Oglas

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Dobavljač proizvoda je Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, Njemačka, a u maloprodaji je u Lidlu Hrvatska. 

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima, a iz Lidla navode da ga se može vratiti u bilo koju njihovu trgovinu uz povrat novca, neovisno o predočenju računa.

Pročitajte još

Teme
hapih hrana lidl povlačenje proizvoda puding od čokolade sigurnost hrane

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ