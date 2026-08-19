Kosor: Milanović ima još jednu mogućnost osim sazivanja izvanredne sjednice, ali to bi potpuno izbezumilo Plenkovića

"Ono što bi oni trebali jest samo se koncentrirati na ovo što je glavna tema ove rasprave u Saboru i postaviti pitanja: podržavate li ovo od onih koji podržavaju to, a to su oni koji su pripadnici nacionalnih manjina, to su članovi DP-a, njih treba opozicija u Saboru neprekidno propitivati: vi i dalje ovo podržavate, da se ne imenuje glavni državni inspektor, vi i dalje podržavate da se ne kreće u brzu sanaciju?", kazala je.