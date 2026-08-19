KATASTROFA U GOSPIĆU
Kosor: Milanović ima još jednu mogućnost osim sazivanja izvanredne sjednice, ali to bi potpuno izbezumilo Plenkovića
Bivša premijerka Jadranka Kosor je u Novom danu kod Tihomira Ladišića govorila o najavljenoj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora, ulozi predsjednika Republike Zorana Milanovića te političkoj odgovornosti za stanje u Gospiću.
Kosor već dulje vrijeme upozorava da je predsjednik Republike trebao iskoristiti svoje ustavne ovlasti i sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
"Najmanje 15 dana otkako je eskalirala afera pozivam na društvenim mrežama predsjednika Republike da iskoristi svoje ustavne ovlasti. Predsjednik Republike ima ustavnu ovlast da sazove izvanrednu sjednicu Sabora ako smatra da je hitno. A ovo je hitno, hitno od hitnijega.Gospićani više od godinu i pol upozoravaju da ih se truje, ali svi zajedno nismo dovoljno slušali što Gospićani govore. Ipak je to na kraju morala politika pogurati", rekla je Kosor.
Dodala je da predsjednik ima još jednu mogućnost koju, kako smatra, neće iskoristiti, a riječ je o sazivanju sjednice Vlade.
"Predsjednik može tražiti sjednicu Vlade na kojoj bi on govorio. Takvu mogućnost, primjerice, iskoristio je Mesić u vrijeme Vlade Ive Sanadera, a ja sam tada bila potpredsjednica Vlade. Sazvana je ta sjednica i bila je u izravnom prijenosu, televizija je to prenosila. Predsjednik je rekao svoje stajalište o problemu za koji je smatrao da Vlada ne reagira dovoljno agilno. Ovu ovlast Milanović očito neće iskoristiti jer bi to potpuno izbezumilo Andreja Plenkovića", kazala je.
'Milanović je prijedlozima zaključaka targetirao najveće probleme'
Kosor smatra da je sazivanje sjednice Sabora izvorna predsjednikova ovlast te da je pogrešno njegov potez povezivati s koordinacijom s oporbom.
"Ova mogućnost sazivanja sjednice Sabora je njegova izvorna i mislim da je jako sramotno danas reći da predsjednikova reakcija, a predugo smo svi čekali, pokazuje koordinaciju između oporbenih stranaka, opozicije i predsjednika Republike. A što je predsjednik trebao? I dalje čekati da se na pitanja novinara kada će biti imenovan glavni državni inspektor kaže: 'Kad mi procijenimo'. A o čemu ovisi ta procjena? 'Kad mi procijenimo, o nama'. Plenković je rekao da ne smatra da institucija prevažna poput Državnog inspektorata treba imati čelnog čovjeka koji će upravljati procesima. A Ustav Republike Hrvatske kaže da predsjednik Republike mora voditi računa o usklađenom djelovanju institucija. Što je Inspektorat nego institucija?", rekla je Kosor.
Govoreći o prijedlogu za sazivanje izvanredne sjednice Sabora, rekla je da su problemi i zaključci dobro artikulirani.
"Prijedlog za sazivanje izvanredne sjednice Sabora jako je dobro artikulirao probleme, jako dobro artikulirao zaključke koje vladajuća većina neće prihvatiti i to će biti definitivno poražavajuće. Milanović je ovim prijedlozima zaključaka targetirao najveće probleme. Kad on traži da Sabor donese zaključak kojim će tražiti da Vlada imenuje novog inspektora odmah, da se sanaciji pristupi odmah i žurno, i ono što mislim da je jako dobro artikulirano, da se Hrvatski sabor izvještava u roku od mjesec dana, u roku od tri mjeseca, to bi bilo nužno kao vatrogasne mjere u ovom trenutku", kazala je Kosor.
O sastanku Odbora za okoliš: Zastrašujući cirkus i sačekuša
Osvrnula se i na sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode održanu u Gospiću.
"Kadrovi sa sastanka Odbora za okoliš u Gospiću pokazuju zastrašujući cirkus i sačekušu za predsjednicu Odbora Radojčić, koju se pokušalo dekoncentrirati i omesti odmah na početku sjednice. Iako je ona tražila da se građani koji su došli oglase i mogu nešto pitati.
Vladajući potpuno ignoriraju da i lijeva i desna opozicija traže izvanrednu sjednicu Sabora i da se cijeli taj problem artikulirao kao problem nad problemima, kao nešto strašno što se nadvilo nad cijelu Hrvatsku. I bešćutnost i bezdušnost, jad ljudi koji govore: 'Dali smo im glasove, a oni su nas prevarili'. To je očaj jednog malog čovjeka koji nema nade i nema nikakvu perspektivu za svoje unuke koji će tamo živjeti", rekla je Kosor.
'I lijevi i desni političari su zakoturali ovu priču do usijanja'
Smatra da su političari, i lijevi i desni, pridonijeli tome da se priča o Gospiću dodatno zaoštri.
"Mora se priznati da su političari i lijevi i desni zakoturali ovu priču do usijanja. Što god tko mislio, mora se priznati da je Troskot pokazao stručnost, tamo se javljao. Od Mosta do Možemo. Na ovoj sjednici Sabora opozicija bi morala pokazati odgovornost prema državi i prema narodu, a to znači da nastupe zajedno i da zajedno artikuliraju svoje prijedloge i da zajedno osmisle svoj nastup u Saboru da se to ne pretvori u predstavu Zurovaca, Zekanovića i svih onih koji su tamo u prvim borbenim redovima", rekla je Kosor.
"Teško je gledati i tužno da glavni stijegonoša u toj borbi protiv opozicije opet bude taj jedan notorni zastupnik koji je dio vladajuće većine, koji je tri-četiri godine Plenkovića nazivao hodajućom sotonom i patološkim lažljivcem, a to je Zekanović, a sada glavni bojovnik", dodala je.
'Milanović se već trebao oglasiti javno pred TV kamerama i trebao bi još jednom artikulirati svoja stajališta, ali ne u Saboru'
Na pitanje očekuje li na izvanrednoj sjednici Sabora predsjednika Republike i predsjednika Vlade, Kosor je odgovorila:
"Milanovića ne. Nekada se, dok sam ja bila zastupnica u Saboru, bilo pravilo 'predsjednika dalje od Sabora', ali tada je bio i polupredsjednički sustav", rekla je Kosor.
Upitana bi li se Milanović zbog situacije ipak trebao ponovno obratiti građanima i objasniti zašto je sazvao sjednicu, rekla je da bi se predsjednik trebao javno oglasiti, ali ne i dolaziti u Sabor.
"Predsjednik države se već trebao oglasiti javno pred televizijskim kamerama i trebao bi još jednom artikulirati svoja stajališta, ali ne u Saboru jer on nije predlagatelj. Ima ovlasti sazvati sjednicu, ali nije predlagatelj. A da se Milanović izlaže mogućem političkom karambolu, da sluša pretrčavače, da mu prijete, dociraju i pokušavaju ponižavati ljudi koji zaista nisu dostojni niti biti predstavnici naroda u Saboru, ali tako je kako je, mislim da ne bi trebao", kazala je Kosor.
"Plenković bi se trebao pojaviti u Saboru jer on odgovara Saboru i na dnevnom redu jest nečinjenje hrvatske Vlade i onda bi predsjednik Vlade trebao doći i argumentirati svoja stajališta, stajališta Vlade i poslušati što će mu zastupnici reći. Većina u Hrvatskom saboru će odlučiti što će biti zaključci i oni će odlučiti onako kako im kaže Plenković", rekla je.
'Plenković treba pokazati minimum mudrosti jer bijes ljudi tinja...'
Kosor smatra da bi predsjednik Vlade trebao pokazati političku odgovornost jer, kako kaže, nezadovoljstvo građana raste.
"Treba pokazati minimum mudrosti u ovom trenutku jer taj bijes ljudi tinja, ali izbija na površinu. Ljudi koji se u jednom Gospiću ohrabre pa izađu zviždati vladajućim političarima... Sigurno da ljudi preziru sve političare jer im mogu riješiti problem, ali ne rješavaju. Pretpostavljam da se Plenković neće pojaviti, kao i 2023.", rekla je Kosor.
'U DP-u se razbježali poput miševa...'
Govoreći o mogućim zaključcima izvanredne sjednice i odgovorima građanskim inicijativama, Kosor je rekla da bi se moralo jasno utvrditi kada će pojedine mjere početi i završiti.
"Ova sjednica Sabora bi morala iznjedriti konkretne zaključke o tome kada što počinje i kada što završava, bolje rečeno kada završava agonija. Vladajući DP je to preko svog predsjednika tražio nedavno pa su onda zašutjeli, razbježali se poput miševa. Ivan Penava je tražio ultimativno rješavanje odmah i bez javne nabave, odmah hitno, po prekom postupku. A onda su nestali jer su rekli da imaju povjerenje u ono što im je rekao Plenković na koalicijskom sastanku. Nekih zaključaka će biti, ali to sigurno neće biti zaključci koje je predložio Milanović", rekla je Kosor.
"I to će biti sramotno. Na te zaključke će sigurno opozicija, više lijeva nego desna, ukazivati uzalud. No, ta sjednica neće biti uzaludna, tu će još mnoge maske dodatno pasti", dodala je.
'Tema s otpadom u Gospiću se neće zatrpati'
Kosor smatra da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković postupio politički mudro kada je, nakon konzultacija s Plenkovićem, brzo sazvao sjednicu.
"Jandroković je u konzultacijama s Plenkovićem odmah sazvao sjednicu i to je mudro politički da se što prije zatvori ta tema, da se ne mantra o tome još osam dana. Tom sjednicom, zaključcima, glasanjem i doviđenja. I dalje imate mogućnost kupati se na moru do 15. rujna kada počinje redovito zasjedanje Sabora", rekla je Kosor.
"Ova tema se neće zatrpati, a građanske udruge su već trebale jučer zatražiti da im se dopusti da budu na toj izvanrednoj sjednici Sabora. Znale su na galeriji sjediti nevladine udruge. Kao potpredsjednica Sabora morala sam umirivati galeriju, oni su izražavali svoje stajalište, nije bilo mogućnosti tog saslušanja. Nadam se da će im šef Sabora dopustiti da dođu i da slušaju", kazala je.
Dodala je da bi prije sjednice Sabora trebala biti održana sjednica nadležnog saborskog odbora.
"Na ovoj sjednici Sabora bi trebala prethoditi sjednica Odbora, kako to uvijek biva prije sjednice Sabora kad je neka tema. Pretpostavljam da bi se onda u Zagrebu trebala održati sjednica Odbora za okoliš i može ponovno predložiti da na toj sjednici Odbora predstavnici udruga i inicijativa postavljaju pitanja ministrima", rekla je Kosor.
'Institucije su očito zakazale'
Na pitanje je li riječ o jednoj od najkrupnijih afera u Hrvatskoj i temi koja je mobilizirala velik dio javnosti zbog načina na koji državne institucije upravljaju krizama, Kosor je odgovorila:
"Ovo pokazuje da niz državnih institucija nije radio svoj posao. Kako je moguće da se 37.000 tona otpada zakopa u zemlju? Kako je moguće? Institucije su očito zakazale", rekla je Kosor.
"Ima li predsjednik pravo sazvati sjednicu za sve one koji će se rugati? Predsjednik je osvojio 75 posto glasova na izborima, vladajuća koalicija zajedno, sve kad se zbroji, nema ni približno toliki broj glasova. Plenković je osvojio 33.080 glasova", kazala je.
"Predsjednik se i prije nešto oglasio na Facebooku, ali mislim da to nije prigodno, mislim da se treba predsjednik nakon sjednice Sabora obratiti građanima i objasniti što se događa. Ova tema se neće ugasiti jer sve više ljudi spoznaje koliki su razmjeri i što se događa, da institucije ne rade", rekla je Kosor.
"Nekoliko mjeseci nemamo državnog inspektora, a osim toga je uhićen i optužen i za djela koja se povezuju s ovom kataklizmom u Gospiću", dodala je.
'Opozicija bi neprestano trebala ispitivati nacionalne manjine, DP, Hrebaka podržavaju li ovo'
Kosor je komentirala i najavljene prosvjede 5. rujna te poteze oporbe. "Najavljeni prosvjedi 5. rujna mogli bi biti masovni. Opozicija opet pokušava ugrabiti politički poen, sad nije vrijeme za to. Znaju svi da prikupljanjem potpisa za smjenu predsjednika Vlade nemaju dovoljno snage i glasova", rekla je Kosor.
"Ono što bi oni trebali jest samo se koncentrirati na ovo što je glavna tema ove rasprave u Saboru i postaviti pitanja: podržavate li ovo od onih koji podržavaju to, a to su oni koji su pripadnici nacionalnih manjina, to su članovi DP-a, njih treba opozicija u Saboru neprekidno propitivati: vi i dalje ovo podržavate, da se ne imenuje glavni državni inspektor, vi i dalje podržavate da se ne kreće u brzu sanaciju?", kazala je.
"Hrebaka i tako dalje, njih treba to pitati. Plenković je izložio Capaka kao žrtveno janje i na onoj konferenciji kaže: 'Pitajte Capaka, on sve zna'", zaključila je Kosor.
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