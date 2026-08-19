slučaj brzo riješen
Kopao rupu za bazen i pronašao zlato vrijedno 800.000 eura – samo zbog ovoga smio ga je zadržati
Muškarac iz okolice Lyona kopao je u dvorištu rupu za bazen kada je naišao na pet zlatnih poluga i veći broj zlatnika, zapakiranih u plastične vrećice. Pronalazak je prijavio vlastima, a nakon istrage odobreno mu je da zlato zadrži.
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Muškarac, koji je želio ostati anoniman, kuću je kupio godinu dana ranije, a vrijednost pronađenog zlata u dvorištu procjenjuje se na oko 800.000 eura.
Zlato je predao lokalnim vlastima u mjestu Neuville-sur-Saône, koje su o tome obavijestile Regionalnu upravu za kulturna pitanja, čiji je zadatak bio utvrditi ima li pronalazak arheološku vrijednost.
Zašto je to bilo presudno?
Ovdje je ključna bila pravna razlika o kojoj je sve ovisilo: ako bi se utvrdilo da pronalazak ima arheološki značaj, država bi mogla preuzeti vlasništvo nad njim. Ako ga nema, pravo pripada onome tko ga je pronašao.
Francuski Građanski zakonik, koji potječe iz 19. stoljeća, blago definira kao svaku skrivenu ili zakopanu stvar za koju nitko ne može dokazati vlasništvo i koja je pronađena sasvim slučajno.
Ako se takvo blago pronađe na vlastitom posjedu, pripada nalazniku.
Brojevi ugravirani na polugama
Detalj na samom zlatu pomogao je da slučaj brzo bude riješen – svaka zlatna poluga imala je jedinstveni ugravirani identifikacijski broj.
Zahvaljujući tome, istražitelji su uspjeli pratiti njihovo podrijetlo sve do rafinerije u blizini Lyona, gdje su proizvedene prije 15 do 20 godina. Time je odmah isključena arheološka vrijednost jer je riječ o zlatu novijeg podrijetla.
Policija je potom utvrdila i da zlato nije ukradeno niti povezano s nezakonitim radnjama. Zbog toga je muškarcu dopušteno da pronađeno zlato zadrži.
Nije poznato zašto su poluge i zlatnici uopće bili zakopani u dvorištu. Prethodni vlasnik kuće preminuo je prije nego što je zlato pronađeno, a nema podataka koji bi objasnili kako je ondje završilo.
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