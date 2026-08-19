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vremenska prognoza

Stiže genovska ciklona: Evo koji će dijelovi Hrvatske prvi biti na udaru

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Bojan Lipovšćak
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19. kol. 2026. 06:53
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oblačno nebo, vrijeme, kiša, oblaci
Pexels/Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka

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Duboka ciklona nad Skandinavijom i Velikom Britanijom te polje visokog tlaka anticiklone nad sjevernom Afrikom i Sredozemnim bazenom obilježje su sinoptičke situacije nad europskim kopnom. Mlazna struja razdvaja polje ciklone i anticiklone te struji sjeverno od Alpa i Karpata. Manja količina hladnog i vlažnog zraka prodire nad Panonsku nizinu uz promjenjivu i povećanu naoblaku.

Jadran i zaobalje te središnji dio Balkana nalaze se pod utjecajem visokog tlaka pa prevladava vedro vrijeme. U nastavku tjedna mlazna struja prijeći će Alpe te će u Genovskom zaljevu doći do razvoja plitke ciklone koja će na vrijeme kod nas djelovati od četvrtka navečer pa do kraja predstojećeg vikenda.

Prognoziramo jugo i naoblačenje na sjevernom i srednjem Jadranu, sve do hrvatskog rta Horna – Punte Planke, uz lokalne nevere te mjestimice obilniju oborinu. Jug Dalmacije bit će pod utjecajem anticiklone, uz toplo i vruće vrijeme te obilje sunca i manji porast naoblake u petak.

Temperature mora visoke su, od 25 do 27 °C, a UV indeks je uz vedro vrijeme vrlo visok.

Danas će prijepodne u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno, a na Jadranu pretežno sunčano, dok će na jugu poslijepodne biti vedro. Poslijepodne se u planinskim krajevima unutrašnjosti te na Istri i Kvarneru očekuje jak razvoj dnevne naoblake, a u Gorskom kotaru moguć je i pokoji pljusak kiše.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a na Jadranu slab lebić i oštro, koji će krajem dana jačati. Uz povećanu vlagu u atmosferi vrijeme će biti vruće, iako će najviše dnevne temperature biti od 29 do 33 °C.

Sutra, u četvrtak, bit će pretežno sunčano. Navečer i u noći na petak na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru očekuje se porast naoblake sa zapada te mjestimice grmljavinski pljuskovi. Naoblačenje će se poslijepodne i navečer sa zapada proširiti i na sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti, a uz granicu sa Slovenijom može biti lokalnih nestabilnosti.

Približavanjem i produbljivanjem ciklone nad Genovskim zaljevom pojačat će vjetar pa će u planinskim krajevima unutrašnjosti puhati jak jugozapadnjak, a na Jadranu jugo i oštro u jačanju.

Jutarnja temperatura zraka u planinskim krajevima unutrašnjosti bit će oko 10 °C, a po kotlinama i dolinama uz rijeke mjestimice je moguća jutarnja magla. Noćne temperature u unutrašnjosti bit će oko 18 °C, dok će na Jadranu biti topla noć s temperaturom oko 22 °C. Najviše dnevne temperature zraka kretat će se od 30 do 35 °C.

U petak će pod utjecajem genovske ciklone u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na Jadranu biti promjenjivo do pretežno oblačno s povremenim pljuskovima kiše. Na srednjem i južnom Jadranu moguće su lokalne nevere uz obilne pljuskove i mahovite udare vjetra.

Na srednjem i južnom Jadranu puhat će jako i olujno jugo. Temperature zraka tek će od subote pasti za stupanj do dva.

Teme
vremenska prognoza

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