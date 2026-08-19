Stiže genovska ciklona: Evo koji će dijelovi Hrvatske prvi biti na udaru

Sutra, u četvrtak, bit će pretežno sunčano. Navečer i u noći na petak na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru očekuje se porast naoblake sa zapada te mjestimice grmljavinski pljuskovi. Naoblačenje će se poslijepodne i navečer sa zapada proširiti i na sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti, a uz granicu sa Slovenijom može biti lokalnih nestabilnosti.